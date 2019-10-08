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2019玉山論壇
第三屆玉山論壇10月8日到9日在台北舉行，美國國務院亞太副助卿孫曉雅、加拿大前總理哈帕及美國白宮前發言人桑德斯皆為座上賓。總統蔡英文8日在總統府接見他們，並表示會繼續與所有理念相近國家一起努力。（圖取自YouTube）
2019玉山論壇
新聞專題
2019玉山論壇3/3

談印太發展 加拿大前總理提3大重點

最新更新：2019/10/08 14:41
台灣亞洲交流基金會8日在台北舉行第3屆玉山論壇，加拿大前總理哈帕（The Rt. Hon. Stephen Harper）上午出席開幕式發表演講。中央社記者裴禛攝　108年10月8日
台灣亞洲交流基金會8日在台北舉行第3屆玉山論壇，加拿大前總理哈帕（The Rt. Hon. Stephen Harper）上午出席開幕式發表演講。中央社記者裴禛攝　108年10月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）加拿大前總理哈帕今天在玉山論壇發表演講表示，印太地區的發展有3大重點，包括有包容性的經濟成長、雙贏的貿易策略，以及要有好的移民政策。對於未來，他認為，應該要保持樂觀的態度。

哈帕（Stephen Harper）於2006年至2015年間擔任加拿大總理。他來台參加第3屆玉山論壇，並發表主題演講。

哈帕談到，許多國家都面臨民粹主義的問題。在全球化、外來移民等議題上，出現一些基於意識型態的論點。

他提到印太地區的經濟成長，並對於印太區域的發展提出3大重點。

首先，他指出，各國在發展經濟的時候，要確保包容性的目標；市場經濟是動態發展的，如果經濟成長無法共享，會產生問題。玉山論壇的舉辦是要深化區域夥伴關係，並認同經濟發展有不同面向，包括包容性，他對此表達肯定。

哈帕說，第二點是雙贏貿易關係的重要。如果貿易策略是為了要與其他國家有大量的貿易順差，他預測，這樣的貿易關係將無法持久。

第三點則是關於邊境管制，他說，加拿大有成功的移民政策，這也是加拿大經濟發展很重要的一部分。要有好的移民政策，不然將會產生社會問題；移民政策須讓外來移民與本地社會都能受惠。

對於未來，哈帕表示，應該抱持樂觀態度。這個世界的人口可能會越來越多，人類越來越長壽、活的越來越健康。科技的發展也帶來機會，那些以前在科幻小說出現的事情，也可能會實現。因此，他認為，相較於以前的世代，現在有更多的理由對未來保持樂觀。

今年「玉山論壇」主題為「深化亞洲進步夥伴關係」，結合國內相關部會及非政府組織的力量，針對「推進技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係」、「促進發展經驗夥伴關係」、「公民社會的協力實踐」等議題舉行座談。（編輯：謝佳珍）1081008

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