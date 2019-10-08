更多編輯台推薦新聞：
南方四賤客向中國道歉：習近平不只是像維尼而已 我們和好吧
兩岸

南方四賤客向中國道歉：習近平不只是像維尼而已 我們和好吧

影片／來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房
政治

影片／來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
洋基率先挺進美聯冠軍賽 3連勝橫掃雙城
首頁 / 政治

總統：與理念相近國家共同努力 因應區域挑戰

最新更新：2019/10/08 13:35

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天接見玉山論壇貴賓時表示，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域；此外，台灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。

蔡總統今天在總統府接見玉山論壇貴賓，她致詞提到，玉山論壇是台灣和新南向目標各國建立區域多元對話、促進區域繁榮穩定的重要平台，她很高興加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、印度德里「中國研究所諮詢委員」主席梅農（Shivshankar Menon）及美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）等貴賓，藉這機會第一次訪台，分享寶貴的建言及觀點。

蔡總統指出，今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，議程豐富，包括科技、經濟及永續發展的合作，甚至更進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育。而這些領域都是印太區域未來發展的重要方向。

她說，這3年多來，台灣積極推動「新南向政策」，透過結合政府和民間力量，在觀光、經貿、人才培育、醫療及農業等方面，逐漸累積豐富成果，並且以「以人為本」的核心價值，為區域帶來更多互信及合作機會。

蔡總統表示，在新南向政策執行成果的基礎上，台灣持續深化跟區域各國的夥伴關係，展現台灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。

她強調，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。（編輯：林孟汝）1081008

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報