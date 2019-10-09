前總理哈帕訪台 加媒：時機格外敏感緊繃

（中央社記者胡玉立多倫多8日專電） 加拿大前總理哈帕造訪台灣，受到加國媒體高度關注。加拿大環球郵報報導，哈帕訪台時機格外敏感緊繃，哈帕8日在台演說幾乎不加掩飾地批評中國經濟模式。

環球郵報（Globe and Mail）指出，哈帕（Stephen Harper）訪台時機很敏感，不僅兩岸緊張局勢加劇，加中關係也正處於30年來最糟階段。此外，加拿大本月舉行大選，台灣下屆總統大選訂於明年1月舉行；而且台灣10日將慶祝雙十國慶。

環郵引述東吳大學政治系教授劉必榮的話表示，哈帕來訪「對台灣是個好消息」，對總統蔡英文來說尤其重要，因為它彰顯了台灣維繫國際友誼。

劉必榮表示，最近幾個月台灣邦交國減至15國，「蔡英文希望向人民展示，她在外交領域也取得了一些進展。」

劉必榮指出，台北和渥太華與北京的關係都在苦苦掙扎中，可能雙方因此同病相憐，「我對台加未來發展，感到非常樂觀。」

與中國政府關係密切的北京智庫「中國與全球化中心」副主任高志凱則向環郵表示，「哈帕訪台、與蔡英文會面的時機不會比現在更糟了。真希望他的訪問和會晤都沒有發生過。」

環郵指出，哈帕正在全球進行打書巡迴之旅。這次訪台，他應邀參加「玉山論壇」、見了蔡總統，也討論了他去年出版的書「當下」（ Right Here，Right Now），內容探討民粹主義以及西方民主面臨的威脅。

環郵表示，哈帕的「玉山論壇」演說雖然沒有指明「中國」，但他批判「因為市場准入嚴重不平等，導致中國市場持續巨大失衡。」

哈帕警告說，如果這種做法持續下去，美中貿易戰會更加惡化，「坦白說，我預計西方國家的反彈，會比目前看到的更大」。

哈帕是第一位訪問台灣的加拿大前任總理。環郵表示，加拿大支持台灣參與國際民航組織（ICAO），與中國立場相左。過去四個月以來，加拿大有兩艘軍艦駛過台灣海峽。（編輯：陳永昌）1081009