蔡總統接見史瓦帝尼總理 感謝挺台國際參與

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天在總統府接見前來參加國慶大典的史瓦帝尼王國總理戴安柏，她感謝戴安柏與史瓦帝尼王國堅定地支持台灣的國際參與，「這些支持的行動，都讓我們銘感於心」。

蔡總統今天在總統府接見史瓦帝尼王國總理戴安柏（Ambrose Mandvulo Dlamini），歡迎他來訪共同慶賀國慶。蔡總統說，這也是戴安柏第一次來訪，展現對雙邊關係的重視，彰顯兩國邦誼的歷久彌新。

蔡總統並藉此機會，特別感謝戴安柏與史瓦帝尼王國堅定地支持台灣的國際參與；她說，9月聯合國大會上，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）呼籲聯合國允許台灣尊嚴、平等地參與相關活動。

蔡總統說，戴安柏去年出席聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第24次締約方會議（COP 24），也為台灣發聲，肯定台灣對抗氣候變遷的努力，「這些支持的行動，都讓我們銘感於心」

她說，不論是在國際場域或在國家發展上，中華民國台灣和史瓦帝尼王國都是相互扶持的夥伴，這幾年來兩國持續在鄉村發展、農業、醫療衛生、人力資源各領域有許多合作的成果。

蔡總統指出，戴安柏在企業界有非常豐富的經驗，上任以後高效率的企業精神為史瓦帝尼王國帶來新的氣象，她期待有總理的支持與建議，兩國的交流合作可以創造更多新的發展，一起提升雙邊的關係；蔡總統最後並請戴安柏向史瓦帝尼國王、王母轉達來自台灣的問候。（編輯：鄭雪文）1081008