談兩岸關係 蘇貞昌：屈膝求饒換不來更好

（中央社記者陳俊華、范正祥台北8日電）行政院長蘇貞昌今天說，香港從繁榮漸漸走到動亂，中國答應一國兩制50年不變，現在20幾年就變了；中國宣布一國兩制台灣方案，台灣為堅守主權，當然不能配合，「屈膝求饒換不來更好」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席。

民進黨立委鄭寶清質詢時表示，有人認為兩岸關係是30年來最糟。蘇貞昌答復，台灣一直充滿善意做各種努力，但中國始終不放棄武力對付台灣，中國國家主席習近平年初宣布一國兩制台灣方案，台灣為了堅守主權、自由民主，當然不能配合他們，「屈膝求饒換不來更好」；香港從繁榮漸漸走到動亂，中國答應一國兩制50年不變，現在20幾年就變了。

蘇貞昌表示，台灣希望跟世界各國建立正式外交關係，這是始終一直努力的，雖然台灣在實質關係屢有突破，但邦交國因受中國封鎖外交空間，這也是事實；台灣絕對不能失去主權，香港之所以這麼困難就是沒有主權，一切取決中國決定，台灣絕不放棄主權。

蘇貞昌在答復國民黨立委羅明才質詢時也說，看到香港從繁榮走到動亂，令人感到遺憾。「香港被中國收進去以後，結果就是變成這個樣子，連一國兩制都不遵守」。他呼籲港府應該尊重民意，與人民對話，回應訴求，早日恢復香港繁榮。

此外，鄭寶清表示，外傳韓國瑜要請假3個月投入總統大選，恐造成市政荒廢；韓國瑜請假是否要經過行政院核准。

蘇貞昌答詢時表示，市長請假送行政院是核備，不是核准，過去慣例都是尊重地方首長。地方首長如果在議會開會期間要請假，應向議會請假，議會是否同意，行政院尊重議會的職權，但議會的決議是否符合高雄市民的民意，「高雄市民是主人，可以決定。」

蘇貞昌說，首長是用選票誕生，他曾呼籲韓國瑜，能選上縣市首長實在不簡單，應該把握機會做好，大家看到韓國瑜有能力就會肯定、感謝，但若沒做好，會被民意唾棄。韓國瑜是否要請假，尤其總質詢是民意監督最好的時間，像立法院總質詢時，他都很恭敬地依據憲法答復委員質詢，議員質詢市長也是直接的民意監督。（編輯：謝佳珍）1081008