蔡總統見佛訥：能源是台美發展最快合作領域之一

總統蔡英文（右）8日在總統府接見美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）（左），兩人會談時，佛訥豎起大拇指肯定總統領導台灣的政績。中央社記者鄭傑文攝 108年10月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天接見美國傳統基金會創辦人佛訥指出，過去2年多來，台美宣布許多新能源合約，這是台美發展最快的合作領域之一；她期待未來台美可透過簽訂雙邊貿易協定，進一步強化經貿往來。

蔡總統今天在總統府接見美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）訪團。

她說，這是她今年第2次在總統府與佛訥見面，上任以來，她常常可以跟佛訥請益，非常歡迎他來到台灣一起參加雙十國慶。

蔡總統表示，今年是台灣關係法立法40週年，這項法案讓台美雙方不論是在國防安全、經貿科技或文化等各領域，都有更加緊密堅實的合作。

她提到，過去3年多來，台灣在法規鬆綁、財務健全、市場開放以及能源轉型等方面做了很多努力；今年傳統基金會將台灣列為亞洲最佳經商地點之一，台灣的經濟自由度也名列世界第10；台灣在推動經濟結構轉型的同時，也持續深化民主、健全法治。

蔡總統說，現在美國的尖端企業包括思科、Google、微軟等，都來台設立研發或創新中心；過去2年多來，台美宣布了很多新的能源合約，這是台美發展最快的合作領域之一。

她期待，未來台美之間可以透過簽定雙邊貿易協定，進一步強化彼此間的經貿往來；蔡總統也期待訪賓們繼續給台灣最大的支持，一起為台美夥伴關係打拚。（編輯：林興盟）1081008