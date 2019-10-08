英特爾執行長史旺首度訪台 表態將續投資台灣

（中央社記者吳家豪台北8日電）美商晶片大廠英特爾（Intel）執行長史旺上任9個月來首度造訪台灣，與80家台灣合作夥伴代表共進晚餐，深入了解有哪些合作機會，並公開表態將持續投資台灣及在地合作夥伴。

史旺（Bob Swan）帶領超過20名來自英特爾總部的高階主管一起訪台，展現對台灣的重視。他於7日上午抵達台灣後，就出席英特爾台灣分公司員工大會，隨後參觀合作夥伴產線，並於晚間與80家合作夥伴及供應商共進晚餐；今天早上接受媒體團訪後，將召開一連串的內部閉門會議，預計9日上午離開台灣。

史旺今天在英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理宋義瀟（Gregory M. Bryant）、英特爾副總裁暨公關長狄克森（Claire Dixon）陪同下接受約1小時的媒體團訪，在緊湊行程下略顯疲態，但與現場記者互動中仍展現親和力，大方配合擺出各種拍照姿勢。

史旺表示，英特爾在台灣員工超過1000名，與台灣生態系統密切結合，在英特爾的成功中扮演關鍵角色。英特爾也相當重視人才培育，致力打造一個很好的創造性環境，讓這1000名員工每天來上班都充滿活力。

59歲的史旺擔任英特爾執行長約9個月，他形容這是「全世界最好的工作」。對他而言，要能做好英特爾執行長，當然需要了解台灣的生態系統，因此希望能在第一年任期屆滿前到台灣實地了解。

史旺表示，英特爾在台灣設立辦公室已35年，7日舉辦的晚宴由英特爾前25大主管出席，與合作夥伴及供應商共進晚餐，清楚了解彼此有哪些合作機會，藉此促成在台灣與全球客戶的成功。

他也坦言，之前看到很多關於台灣的報導，但是昨天晚宴與80家合作夥伴實際交談，才真正從客戶及合作夥伴口中感受到台灣的創業精神與創新能力，例如資料中心轉型過程等。英特爾希望能與這些期待加速創新的夥伴們進一步合作與相處，將持續投資台灣與在地合作夥伴，一起推出世界需要的科技。

史旺表示，亞洲是全球成長的縮影，而台灣的角色正是支持全球資通訊產業發展與轉型的關鍵力量。英特爾將繼續為全球產業生態系注入創新動能，支援客戶的業務成長。（編輯：林孟汝）1081008