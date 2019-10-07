智財權保護措施周全 外商加碼投資台灣半導體

（中央社記者廖禹揚台北7日電）台灣全球招商論壇今年共有13家業者與經濟部簽署投資意向書，其中英商戴樂格科技執行長巴格里稱讚，台灣對智慧財產權保護措施特別周全，戴樂格科技才能在台灣持續擴展業務，未來也希望將台灣打造成支援亞洲各地的營運中心。

經濟部今天舉辦2019年台灣全球招商論壇，經濟部長沈榮津在記者會上表示，台商近期相當積極回台投資，帶回高階技術，也帶動外資對台灣定位升級為高階製造中心，進而投資台灣，尤其是半導體產業投資額將達2.6兆至2.7兆，顯示業者在台灣看到商機。

今天與經濟部簽署投資意向書的13家業者，就有4家為半導體材料及設備業，其中英商戴樂格科技為全球前10大IC設計公司，在全球18個城市都設有設計中心，執行長巴格里（Jalal Bagherli）在會中表示，台灣對於智慧財產權保護措施特別周全，因此戴樂格科技才能在台灣持續擴展業務，未來也希望將台灣打造成支援亞洲各地的營運中心。

而獲頒十大傑出貢獻外商的默克集團董事長謝志宏則透露，近期將再宣布對另一家美國半導體材料商的併購案，將有助默克產品線更加完整及新技術研發。謝志宏說，半導體在5G、人工智慧等大趨勢中扮演重要角色，而台灣擁有相當好的半導體發展機會，未來會持續盡力將低污染、高附加價值的技術或材料移回台灣。

戴樂格執行長巴格里與科林研發全球策略專案副總裁夏瑞爾（Shahriar Shaghafi）今天也獲頒經濟專業獎章，沈榮津特別致詞感謝兩家外商多年來持續在台擴大投資，並與台灣業者共同研發先進製程，使台灣在半導體產業保有領先地位。（編輯：林孟汝）1081007