半導體封測大廠南茂也加碼 台商回流破6000億

經濟部投資台灣事務所26日通過半導體封測大廠南茂及大江生醫等2案，其中南茂大舉投資151億元在台擴充產能。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部投資台灣事務所今天通過半導體封測大廠南茂及大江生醫等2案，其中南茂大舉投資151億元在台擴充產能，台商回台投資總金額至本週突破6000億元大關。

投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資方案第36次聯審會議，通過南茂及大江生醫2案，共投資超過184億元，挹注台商回台總投資額超過6111億元，預期可創造5萬2778個本國就業機會。

其中南茂大手筆投入151億元，將招募391名本國人才，在南科與竹北擴充顯示器面板驅動IC與記憶體封測產能，並將布局新業務與新產線，一方面拉大與中國大陸同業生產規模差距，另一方面持續開發先進技術，以維持顯示器面板驅動IC代工產能全球第二的技術領先優勢。

以ODM代工模式打遍54國的生技業者大江生醫，因貿易戰影響中國製造機能性飲品，配合部分客戶將生產基地移轉至台灣，將投資33億元於「屏東農業生物科技園區」新建綠能工廠，增加機能性飲品產能，並將相關原物料萃取、發酵線設置在台灣，以供應全球市場需求，將可帶來約110個本國就業機會。

經濟部投資業務處表示，經濟部以投資台灣事務所為單一窗口，配合政府租稅優惠，吸引史上最大規模台商回流，目前仍有約20家廠商排隊候審，整體經濟轉型成果逐漸顯現，期盼在美中貿易戰中化危機為轉機。（編輯：黃國倫）1080926