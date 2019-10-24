更多編輯台推薦新聞：
美食外送平台自律公約出爐 颱風天將調整服務範圍
生活

美食外送平台自律公約出爐 颱風天將調整服務範圍

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩
運動

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩

美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元
運動

美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
台商返鄉熱
經濟部統計處8月27日表示，半導體業者投資先進製程、前瞻計畫以及台商回流助攻，今年固定投資有望衝破新台幣4兆元，實質成長6.0%，創下2011年以來最高增幅。
台商返鄉熱
新聞專題
台商返鄉熱1/17

英業達加碼48億通過 沈榮津：台商回流動能仍在

最新更新：2019/10/24 13:46
經濟部投資台灣事務所24日通過英業達新台幣48億元投資案，經濟部長沈榮津當天出席部務會議前受訪表示，台商回流動能仍在，今年至今台商回台總投資額累計已6223億元。中央社記者廖禹揚攝 108年10月24日
經濟部投資台灣事務所24日通過英業達新台幣48億元投資案，經濟部長沈榮津當天出席部務會議前受訪表示，台商回流動能仍在，今年至今台商回台總投資額累計已6223億元。中央社記者廖禹揚攝 108年10月24日

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部長沈榮津今天表示，今天通過英業達的台商回流申請案，投資額近新台幣50億元，今年至今台商回台總投資額累計6223億元，後續仍有20、30案待審，顯示投資動能仍在。

沈榮津今天出席經濟部部務會議前受訪表示，投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資行動方案聯審會議，會中通過英業達的約50億大案，後面還有20、30案在排隊，可以看出雖然美國暫緩對中國商品加徵關稅提升至25%措施，但原有的20%關稅壓力仍在，使台商回流動能延續。

根據投資業務處新聞稿，今天聯審會議通過英業達與天工精密等2案、超過65億元投資；其中英業達投資逾48億元擴建既有龜山與大溪廠房，並持續投入高額研發經費，預估新增1526個本國就業機會；精密滾珠龍頭天工精密則將投資17億在中科二林園區建立新廠。

至於世界銀行（World Bank）最新發布的經商環境報告中，台灣總排名從去年的第13名下降至第15名，沈榮津表示，主要是受到營所稅調升影響，但調整營所稅同時也有配套、也就是保留盈餘減半，整體營運成本應不致受到太大影響。

沈榮津表示，雖然排名退步，但實際在近期可以看到台商回台、根留台灣、中小企業等3大投資方案，甚至外商都積極加碼投資台灣，「我們很珍惜這個機會」，當前重要工作是如何加快落實投資、排除投資障礙。

世界銀行今天公布2020經商環境報告，台灣在8個評比項目中表現退步，包括開辦企業、申請建築許可、電力取得、財產登記、獲得信貸、保護少數投資者、跨境貿易及繳納稅款、執行契約及債務清理，其中繳納稅款降幅最大，下降10個名次。（編輯：蘇志宗）1081024

延伸閱讀
電子業助攻 第3季工業生產創歷年單季新高經濟內外皆溫 中經院大幅上修今年GDP至2.33%境外資金匯回規模達18億 銀行業3面向搶商機經部：台商回流壯大製造業 成吸引外資利器
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報