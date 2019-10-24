英業達加碼48億通過 沈榮津：台商回流動能仍在

經濟部投資台灣事務所24日通過英業達新台幣48億元投資案，經濟部長沈榮津當天出席部務會議前受訪表示，台商回流動能仍在，今年至今台商回台總投資額累計已6223億元。中央社記者廖禹揚攝 108年10月24日

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部長沈榮津今天表示，今天通過英業達的台商回流申請案，投資額近新台幣50億元，今年至今台商回台總投資額累計6223億元，後續仍有20、30案待審，顯示投資動能仍在。

沈榮津今天出席經濟部部務會議前受訪表示，投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資行動方案聯審會議，會中通過英業達的約50億大案，後面還有20、30案在排隊，可以看出雖然美國暫緩對中國商品加徵關稅提升至25%措施，但原有的20%關稅壓力仍在，使台商回流動能延續。

根據投資業務處新聞稿，今天聯審會議通過英業達與天工精密等2案、超過65億元投資；其中英業達投資逾48億元擴建既有龜山與大溪廠房，並持續投入高額研發經費，預估新增1526個本國就業機會；精密滾珠龍頭天工精密則將投資17億在中科二林園區建立新廠。

至於世界銀行（World Bank）最新發布的經商環境報告中，台灣總排名從去年的第13名下降至第15名，沈榮津表示，主要是受到營所稅調升影響，但調整營所稅同時也有配套、也就是保留盈餘減半，整體營運成本應不致受到太大影響。

沈榮津表示，雖然排名退步，但實際在近期可以看到台商回台、根留台灣、中小企業等3大投資方案，甚至外商都積極加碼投資台灣，「我們很珍惜這個機會」，當前重要工作是如何加快落實投資、排除投資障礙。

世界銀行今天公布2020經商環境報告，台灣在8個評比項目中表現退步，包括開辦企業、申請建築許可、電力取得、財產登記、獲得信貸、保護少數投資者、跨境貿易及繳納稅款、執行契約及債務清理，其中繳納稅款降幅最大，下降10個名次。（編輯：蘇志宗）1081024