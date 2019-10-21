經部：台商回流壯大製造業 成吸引外資利器

（中央社記者廖禹揚台北21日電）在美中貿易戰陰影下，外商對台投資不減反增，經濟部政務次長王美花今天表示，台商回流，在原有產業鏈基礎上壯大製造業，對提升外商投資意願有正面效果。

美國務院、商務部及農業部本月初發函至各州政府與美國500大企業，鼓勵強化與台灣的貿易、投資關係，經濟部政務次長王美花今天出席台灣與美國愛達荷州產業合作備忘錄簽署典禮後受訪表示，得知這個消息「非常受到鼓舞」，希望未來可以跟更多美國州政府有像與愛達荷州如此緊密的合作關係。

王美花也說，受到美中貿易戰影響，台商回流「壯大製造業」，讓原本就以完整、多元產業聚落聞名的台灣對外資的吸引力更上一層樓。王美花表示，她經常代表國家出席雙邊會議，許多國家都對台灣的製造實力相當驚豔，這也是台灣很重要的國際形象。

王美花表示，除既有產業鏈及人才，台灣透明民主的環境與完善的智慧財產權保護措施，也都是吸引外資加碼的重要因素，她也經常提醒國內業者，要長期維持這樣的形象，才能良性吸引投資。

美國愛達荷州長李睿德（Brad Little）率團訪台，今天與台方簽署設計與量產製造合作備忘錄及醫材與智慧製造產業合作備忘錄，王美花表示，醫材與智慧製造都是很重要的領域，就像過去藉由專案辦公室多次叩門，使愛達荷州重要業者美光（Micron）逐步擴大在台投資，未來也希望能在更多產業領域中有更緊密合作。

李睿德則在致詞時表示，台灣與愛達荷州合作時間超過30、40年，雙方也有很多相似之處，都是經商便捷、適合培養人才的地方，這次來台訪問團有半數都是終端產品及高科技公司，希望雙方能有更多實質交流。（編輯：林興盟）1081021