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電子業助攻 第3季工業生產創歷年單季新高

最新更新：2019/10/23 18:26
受全球經濟成長走緩影響，今年外銷訂單及工業生產表現多不如去年，經濟部統計處23日公布9月工業生產指數110.71，年減0.75%；其中製造業生產指數111.10，年減0.65%。中央社記者董俊志攝　108年10月23日
受全球經濟成長走緩影響，今年外銷訂單及工業生產表現多不如去年，經濟部統計處23日公布9月工業生產指數110.71，年減0.75%；其中製造業生產指數111.10，年減0.65%。中央社記者董俊志攝　108年10月23日

（中央社記者廖禹揚台北23日電）9月工業生產指數雖呈現小幅衰退，但綜觀第3季表現，受惠於電子零組件與電腦、電子及光學製品業成長力道強勁，指數來到113.15，扭轉前2季負成長態勢，也創下歷年單季最高紀錄。

經濟部統計處今天公布9月工業生產指數110.71，小幅年減0.75%，其中製造業生產指數111.1，年減0.65%，落於統計處先前預估範圍內。觀察成長主力電子零組件業與電腦、電子及光學製品業表現，分別較去年同月維持3.14%及24.5%增幅，增幅都較7、8月略為縮小。

統計處副處長王淑娟說明，電子零組件成長力道不如8月，主因今年傳統拉貨旺季在8月提早啟動，去年則是9月才有比較明顯拉貨效應，因此基期較高，抑低增幅。電腦、電子及光學製品則是因部分伺服器業者主要出貨品項為較高階產品，在數量上相對較少，製程也較長，因此表現不如7、8月亮眼。

不過，電腦、電子及光學產品業已連續12個月雙位數成長，顯示成長力道強勁。

王淑娟也說，9月工業生產再次轉為負成長，主因傳統貨品表現仍舊低迷，尤其是化學原材料業及基本金屬業都遇到業者歲休情況，減幅擴大，分別年減10.84%及12.1%。機械設備業則持續受美中貿易戰衝擊投資步調影響，連續5個月雙位數負成長，年減16.94%。

在傳統貨品持續疲弱狀況下，第3季工業生產指數仍扭轉前2季負成長態勢，年增1.77%，來到113.15，創下歷年單季新高。王淑娟表示，傳統貨品目前尚未看見較正面展望，第4季主要還是只能寄望電子零組件與電腦、電子及光學製品業成長力道帶動。

王淑娟說，去年下半年在美國對中國商品加徵關稅前有一波拉貨潮，使去年第4季基期較高，10月製造業生產指數預期將較去年同月年減2%至4%，但11、12月仍有轉正機會，須持續觀察電子新品銷售狀況，半導體先進製程、台商回流也都可能挹注第4季生產動能。（編輯：趙蔚蘭）1081023

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