投資台灣三方案 六都桃園受惠居冠高雄次之

（中央社記者顧荃台北19日電）經濟部今天表示，投資台灣三大方案共有278家通過審查，投資新台幣8332億元；投資六都分布情形中，桃園市獲投資1975億元最多、高雄市1642億元居次、台中市1560億元居第3。

經濟部上午在行政院會報告「投資台灣三大方案之執行（含落實）情形」。

經濟部報告指出，因應美中貿易戰局勢，今年起實施投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，已成功吸引278家台商回台投資約新台幣8332億元，創造超過6萬7601個國內就業機會，預計108年底到位金額達2398億元。

經濟部表示，預計3年總效益可達到投資1兆3500億元，創造產值3兆2568億元，並提供本勞11.8萬個就業機會。

根據經濟部統計，三大方案投資六都的分布情形，以桃園市獲投資1975億元最多、高雄市1642億元居次、台中市1560億元居第3；其餘依序是台南市1320億元、新北市270億元，與台北市40億元。

經濟部次長林全能出席院會後記者會時表示，美中貿易戰近期雖有緩和狀況，但關稅已經提高，很多台商回台投資是著眼這個部分，因此一定會落實投資；此外，現在看到的都是大廠回台投資，在大廠帶動下，也有信心相關供應鏈的投資一定會落實。

另外，經濟部表示，在台商回台方案方面，共有160家通過審核，投資金額7097億元，創造本國就業5萬7931人。經濟部投資業務處長張銘斌說，日前有立委質疑這7000多億沒有回來，完全是誤導的指控，台商回台將分年落實，今年底可落實的投資金額為2197億元，109年2267億元、110年1977億元，與111年以後有656億元。（編輯：蘇志宗）1081219

根據經濟部統計，三大方案投資六都的分布情形，以桃園市獲投資1975億元最多、高雄市1642億元居次。（經濟部提供）

經濟部報告指出，今年起實施投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，已成功吸引278家台商回台投資。（經濟部提供）

經濟部表示，在台商回台方案方面，共有160家通過審核，投資金額7097億元。（經濟部提供）