蘇貞昌：投資台灣三方案破8300億 廠商用腳投票

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，投資台灣三大方案獲得空前迴響，投資總金額突破新台幣8300多億元，讓今年成為台灣投資爆發年，顯示台灣被各界看好，廠商「用腳投票」。

經濟部上午在行政院會報告「投資台灣三大方案之執行（含落實）情形」，報告指出，三大方案已成功吸引278家台商回台投資約新台幣8332億元，創造超過6萬7601個國內就業機會，預計108年底到位金額達2398億元。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，因應美中貿易戰局勢，今年1月實施歡迎台商回流方案，因為反應熱烈，7月再提出台商回流方案2.0版，貸款總額度由200億元提高到5000億元，同時也推出「根留台灣企業加速投資行動方案」，以及「中小企業加速投資行動方案」；緊接著8月，境外資金匯回專法再上路，11月，再核定擴增「中小企業加速投資行動方案」，貸款總額由200億元提升至1000億元。

蘇貞昌指出，投資台灣三大方案推出至今，可以說是獲得空前的迴響。這次的政策有兩個特色，一是審時度勢，隨時因應調整，因此貸款總額度可以擴大，讓更多的企業可以受惠，但也會嚴格評估，不會讓政策美意被濫用；第二，政府提出的是一整個套案，用好的方法及誘因，既吸引台商及境外資金回台投資、也均衡照顧根留台灣的企業及中小企業。

蘇貞昌表示，同時，今年3月，在他要求財政部對公股行庫的評核指標要增列放款「家數」後，3到10月辦理中小企業放款戶數，就較去年一整年增加3萬多家，成長率達23.5%。這就是他常說的，改變一個作法，就可以更有效率的達到目標。

他說，今年是台灣投資爆發年，過去一向都是資金「出去的多，進來的少」，近年台灣體質逐漸變好，今年9月美國商業環境風險評估公司（BERI）所公布的「投資環境風險評估報告」，台灣排名全球第4、亞洲第2，僅次於新加坡。

蘇貞昌說，不只國內廠商加碼投資，諸多國際大企業也大舉來台投資，今年1到10月核准的僑外投資金額就將近3000億元，比去年同期成長23%；而台灣對中國的投資則不到1000億，較去年同期大減54%，顯示現在的台灣被大家看好，廠商用腳投票，資金「進來的多，出去的少」。

他表示，透過這三大方案及相關配套，台灣的產業供應鏈將更為完整，加上高階的人才優勢，可望打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，為台灣未來30年的經濟發展奠定基礎。（編輯：趙蔚蘭）1081219