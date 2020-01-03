投資台灣再添4家 3大方案總投資額達8519億

經濟部投資台灣事務所3日通過元太科技工業台商回台及3家根留台灣業者投資申請，投資台灣3大方案至今累計帶動投資8519億元。（圖取自元太科技工業網頁tw.eink.com）

（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部投資台灣事務所今天通過1家台商及3家根留台灣業者投資申請，共加碼投資新台幣52億元，投資台灣3大方案至今已帶動投資8519億元，預估創造7萬445個本國就業機會。

今天通過聯審業者包括台商回台方案的元太科技工業，以及根留台灣方案的東隆興業、穗高科技、川益科技，經濟部表示，3大方案後續仍有80、90家企業排隊待審。

面板廠元太科技運用源自麻省理工學院多媒體實驗室技術，轉戰電子紙領域，不到10年時間造就達數十億美金產值的電子書市場，成為全球首屈一指電子紙產業龍頭。這次投資將強化電子紙薄膜新產能在台布署，以改建廠房，導入智慧製造機台與管理系統，因應美中貿易高關稅衝擊。

紡織廠東隆興業則規劃投入8億元，在彰化縣芳苑工業區廠設置功能性布紗智能產線，預估招募41個本國人才。鋁合金製造商穗高科技將投資12億元，擴建南科台南園區新廠，建置熱處理、CNC加工、精密線材及陽極表面智慧化產線，生產航太所需鋁線棒材及鋁加工件產品，將帶來21名本國就業機會。

由伺服器導軌領導大廠川湖科技轉投資的川益科技將投資約20億元，南科高雄園區建置二廠提升產能，以智慧化產線生產滑軌產品，可創造435個本國就業機會。（編輯：趙蔚蘭）1090103