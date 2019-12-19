美中貿易戰引回流 中經院估15.7%製造業回台投資

美中貿易戰未歇，持續驅動台商回流台灣投資。中經院19日表示，全體製造業台商中，有15.7%已經回台或是正在評估回台投資，另有14.2%已轉單回台。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北19日電）美中貿易戰未歇，持續驅動台商回流台灣投資。中經院今表示，全體製造業台商中，有15.7%已經回台或是正在評估回台投資，另有14.2%已轉單回台，以高價值與客製化產品為主。

中華經濟研究院今天舉行「2020台灣經濟預測及採購經理人營運展望」研討會，台灣金融研訓院董事長吳中書受邀以「2019下半年台灣採購經理人營運展望調查」為題，進行報告。

由於美中貿易戰持續未歇，日韓貿易戰接力而起，因此對於製造業的訂單、產能與營運造成影響。吳中書指出，根據研究團隊的調查結果發現，2019年下半年有62.2%的受訪廠商表示，已經採取應對措施，包含調整營運或採購供應策略、透過既有產線分散出口地並移轉訂單、改變投資或是遷廠。

進一步分析廠商採取的策略發現，有14.2%的受訪廠商表示已經透過既有的產線，將訂單轉回台灣生產，轉單的商品又以高價值或客製化產品比例最高，佔全部的69.4%。

此外，也有不少廠商選擇直接回台投資。這份調查報告顯示，在全體製造業中，有15.7%的受訪者表示已經或是正在評估回台投資或設點，而投資的資金有92.5%為境內資金，主要投資的標的為設備、廠房與服務據點。而所有的資金將會在3年內全數到位。

雖然外界一直有聲音質疑，境外資金沒有隨著台商一起回來，但吳中書認為，台商回台投資一事，應該關注投資帶動的效益。他指出，過去台灣產業一直到海外投資，國內消費力道鈍化，現在慢慢回來，而且產業轉型的情況做得很好，未來的發展可以期待 。

吳中書也呼籲政府，這些資源應該要好好利用，讓這些台商能夠進入一些國家主要發展的產業鏈之中，讓他們大顯身手。（編輯：紀淑芳）1081219