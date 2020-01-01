學者：台2020年經濟展望 預期延續成長態勢

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）美中貿易戰和緩暫露曙光，然而全球經濟仍受貿易紛爭、地緣政治影響。學者認為，台灣受惠於轉單效應、民間投資動能延續，經濟將有所支撐，估今年經濟成長表現將優於去年。

美國總統川普在去年12月31日透過推文宣布，美國將在今年1月15日與中國簽署第一階段貿易協議，貼文也提及川普日後將赴北京，開始第二階段磋商。美中貿易談判露出曙光，為2020年捎來好消息。

不過，中華經濟研究院副院長王健全認為，美國總統大選在即，川普極力爭取連任，美中雙方矛盾不僅於貿易，擴及科技、貨幣，後續是否存有變數仍待觀察。

今年全球經貿除了受到貿易戰影響，地緣政治也將是全球經貿風險之一，香港反送中抗爭預料短期內不會停歇，英國也將在1月31日正式脫離歐盟。

此外，王健全也說，中國今年經濟成長率恐難保6%，台灣對中出口、投資比重高，中國經濟成長下修除對全球景氣增添負面因素，與中國經貿連動性高的台灣也將受此影響。

「灰犀牛」是指可以預期但被忽略的風險，王健全認為全球低利率將是一大灰犀牛。他解釋，已開發、新興國家競相降低利率，央行採取貨幣寬鬆政策、持續印鈔票，「爛頭寸還在房地產、股市流竄，會不會造成通膨、甚至出問題」，後續仍待審慎觀察。

展望台灣今年經濟前景，「台灣今年經濟成長應該不錯，但不宜過度樂觀」，元大寶華董事長梁國源說，主要可歸功於2大因素，首先，預估國內投資將延續去年態勢，維持成長動能。第二，台灣受惠於轉單效應，出口在亞洲四小龍中表現較佳。

他進一步說，受美中貿易戰影響，全球貿易量下滑，也衝擊台灣出口。所幸台灣受惠轉單效應，去年上半年對美出口220億美元，較2018年同期增加42億美元，減緩全球貿易量下滑衝擊。

不過，美中雙方即將簽署第一階段貿易協議，梁國源說，若美中談判步調加速、貿易戰情勢趨緩，將削弱轉單效應，但同時也會讓出口回暖，「對台影響一加一減，實際影響程度得看哪方力道強勁」。

中央大學台經中心執行長吳大任說，當美中貿易戰短暫休兵，有助台灣出口表現反彈，加上全球供應鏈重組，台商將持續回流，經濟部估去年、今年共有新台幣4000億元投資將逐步落實，延續民間投資動能，將成為台灣經濟一大支撐。

但他也說，在民間投資持續成長下，台灣供電、土地恐面臨挑戰，政府應協助解決企業界擔心的缺水、缺地、缺電等五缺問題。此外，台灣出口是GDP成長主要動能，美中貿易戰雖降溫，但仍充滿不確定性，若新台幣升值幅度擴大，將讓以出口為導向的廠商雪上加霜。

王健全則說，台灣在亞洲四小龍中經濟成長仍將亮眼，雖然轉單效應料將和緩，不過，前瞻基礎計畫持續進行，海外資金匯回、台商回流政策讓台灣資金充沛，而台股也有表現不錯，有助民間消費，預估今年經濟成長表現將優於去年。（編輯：張均懋）1090101