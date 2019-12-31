2020年度經濟關鍵字 沈榮津選擇回

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）即將邁入2020年，經濟部長沈榮津挑選「回」作為2020年經濟關鍵字，主要是台商踴躍回台投資、國內投資回溫、經濟成長率回到亞洲四小龍之首等3大因素。

今天是2019年最後一天，經濟部長沈榮津透過臉書貼文指出，2020年度經濟關鍵字為「回」，他說，受到美中貿易摩擦影響，台商加速回台投資，投資金額達7116億元，預期今、明兩年可落實投資將超過4000億元。

第二，台灣投資回溫，主計總處預測，併計公共投資今年的整體固定投資實質成長7.78%，顯見國內投資動能明顯回溫，明年也會延續成長動能，年增4.71%。

第三，受到轉單效應及台商回台投資帶動，台灣經濟成長率已經連續3季領先韓國、新加坡及香港，重返亞洲四小龍之首，且第四季依然看好。

根據全球信評機構標普日前公布數據，標普上修台灣今年經濟成長率預測至2.5%，估2020年經濟成長率為2.4%；渣打銀行預估台灣今年GDP成長值為2.4%，估2020年GDP成長率為2.2%，上述資料均評估台灣經濟成長率為亞洲四小龍之首。

展望2020年，沈榮津指出，經濟部將落實投資，帶動產業升級，邁向高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展4大中心，大家團結一致，為台灣的繁榮繼續衝刺。（編輯：林淑媛）1081231