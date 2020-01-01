看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）邁入2020年，工商大老認為，台灣受惠於轉單效應、台商回流，今年經濟表現「穩中不忘謹慎」，有望延續去年成長動能；不過，也呼籲政府應積極加入經貿組織，避免被邊緣化。

蔡總統上午發表新年談話時指出，近年台灣面對國際經貿上的巨大變局；不過，台灣挺過來了，經濟成長回到四小龍第一名，股市萬點成為常態。

蔡總統說，未來4年要再創造一次經濟起飛的奇蹟，將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。

對此，中小企業總會理事長李育家表示，期待政府落實兆元投資，也期盼政府能領導中小企業成功升級、轉型。台灣即將進入5G時代，AI等新興科技應用也擴增，台灣應該把握時機扶植相關產業，將成為台灣成長動能，同時也呼籲政府應該提升經濟部中小企業處位階。

工商大老也對政府提出建言，工商協進會理事長林伯豐說，台灣以出口為導向，政府應積極加入經貿組織、與國際接軌，積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），避免台灣被邊緣化。

商業總會理事長賴正鎰建議，香港受反送中抗爭影響，台灣應該把握時機，爭取成為亞太金融中心的機會。

展望今年經濟表現，林伯豐說，美中貿易戰雖暫露曙光；不過，貿易戰牽涉貨幣、科技之爭，後續仍恐有變數。他認為，因充斥多項不確定因素，全球、台灣今年經濟表現會優於去年，但成長幅度有限，台灣應戰戰兢兢看待。

賴正鎰則認為，美國即將進行總統大選，加上美中雙方即將簽署第一階段貿易協議，貿易戰短暫休兵，全球貿易量有望回升，台灣出口也可能反彈，加上台商回流為台灣注入成長動能，台商資金回流與自住買盤支撐，房地產將有亮眼表現，也會增加國內投資、就業，今年經濟表現穩中不忘謹慎。

李育家表示，受美中貿易戰變數影響，但台商回流投資、資金匯回有望成為台灣成長火車頭，台股已連續萬點多時，預估今年也能維持不錯表現，國際金融機構也預測台灣經濟成長率將成亞洲四小龍之首。（編輯：蘇志宗）1090101