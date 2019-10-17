資深經濟師：台商回流政策奏效 台灣成貿易戰贏家

法國外貿銀行（Natixis）新興亞洲區高級經濟學家阮貞（右）15日出席華府智庫活動，以「亞洲是否可從美中貿易戰中獲勝」為題進行演說。阮貞受訪表示，台灣政府推出的回流政策，吸引許多投資人回流，讓台灣成為美中貿易戰的贏家之一。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年10月17日

（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美中貿易戰持續至今超過一年，促使不少台商回台投資。資深經濟師今天在華府表示，台灣政府所推出的回流政策奏效，使台灣得以成為貿易戰的贏家之一。

貿易戰開打一年多，美國對中國貨物加徵高額懲罰性關稅，讓不少廠商與投資人吃不消，紛紛撤離中國市場。

雖然美國總統川普日前宣布，在最新一輪美中貿易談判與中方達成「第一階段實質協議」，並同意暫緩對2500億美元中國輸美貨品加徵關稅至30%，但協議細節模糊，外媒預估恐仍難讓企業及投資人重拾信心。

在這背景下，華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）今天舉辦座談會，邀請法國外貿銀行（Natixis）新興亞洲區高級經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）就「亞洲是否可從美中貿易戰中獲勝」為題進行演說。

目前駐在香港的阮貞，2011至2015年間曾在匯豐銀行（HSCB）擔任東協經濟學家。在這之前她在世界銀行（World Bank）擔任顧問，專門研究外國直接投資（FDI）。

被問及台灣如何在美中貿易戰受益，阮貞會後受訪表示，在台灣政府推出的回流政策下，許多投資人都回流至台灣，抵銷美中貿易戰所帶來的衝擊。阮貞說：「我認為因為這政策，台灣變成貿易戰中的贏家之一。」

阮貞並舉南韓作為例子。她指出，相較於台灣，南韓沒有回流政策，且目前政策都對投資非常不利，例如提高薪資及部分稅率，導致南韓產業外移加速。

為因應美中貿易戰，台灣政府推出許多刺激回流方案，包含今年元月起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」。副總統陳建仁上月底表示，目前已有142家台商回台投資，投資金額超過台幣6100億，預計未來可創造超過5萬2000個就業機會。（編輯：林治平）1081017