台灣經濟發展穩定 蔡總統：將成四小龍第一名

總統蔡英文（左3）15日在新竹表示，台灣經濟發展這幾年來穩定成長，經過3年多努力，在今年第一、二季都是四小龍首位，預計今年全年經濟成長率也會是「亞洲四小龍第一名。」中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）總統蔡英文今天表示，台灣的經濟發展，這幾年來穩定成長，經過3年多的努力，在今年第1季第2季都是四小龍第一名，更預計，今年全年台灣經濟成長率也會是四小龍第一名。

總統蔡英文今天到新竹縣寶山保生宮參拜。總統說，這段時間以來，台商回流投資，外商投資加碼，本地投資也一直增加，而政府擴大內需，投資基礎建設，讓台灣到處都有投資與建設。台灣經濟正在快速向上，將持續讓這股動力走下去。

總統指出，政府經過3年多努力，改變經濟結構，讓產業轉型，現在已經是四小龍第一。台灣經濟發展機會多，也給年輕人就業機會。

總統說，台灣近年發展機會多，只要穩穩往前走，台灣一定越來越好。

總統表示，她要讓台灣經濟脫胎換骨，讓台灣重回四小龍第一名，也讓年輕人對未來有希望，讓長輩可以安享晚年，更要讓孩子能健康成長，成為未來能撐起台灣責任的年輕人。（編輯：方沛清）1081015