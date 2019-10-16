台商回流企業總部需求 營建股王股后有望大補

（中央社記者潘羿菁台北16日電）看好企業辦公空間需求增溫，營建股王華固與股后長虹搶攻商辦、廠辦市場，長虹位於台北市兩大廠辦案將於明年完工，總銷金額高達70億元，若順利在明年度進帳，業績有望大進補。

長虹去年有「中信行政大樓」一口氣入帳，以及「長虹天璽」與「陶都」等陸續交屋，推升去年度獲利大噴發，今年則是餘屋銷售，上半年稅後盈餘為14.04億元，年減52.7%，每股稅後盈餘（EPS）4.84元，法人認為，下半年沒有建案一次性認列，預期營運持平。

不過長虹表示，隨著台商回台企業辦公空間需求上升，再加上現有台灣企業也在尋找3000坪面積作為企業總部，兩大力道推升廠辦熱度，目前「長虹新世紀」與「長虹新銳科技大樓」，兩案均為WTO系列廠辦案，前者位於台北市新湖一路、後者則是民權東路，現已公開銷售，詢問度相當高。

「長虹新世紀」總銷金額為51億元，目前工程進度已達8成，最快今年底完工，若明年度銷售順利，對長虹業績貢獻大。至於「長虹新銳科技大樓」總銷金額為20億元。

至於營建股王華固也切入企業辦公市場，位於台北市大直商辦案「國票金融大樓」，將在明年第3季完工。另外，在台北市士林科技園區「華固富創中心」、內湖潭美段，以及新北市新莊共有三大廠辦案，總銷金額至少170億元，將是未來5年業績重點來源。

華固今年上半年稅後盈餘5.64億元，年增4.8%，EPS2.04元，第3季進入交屋認列高峰，包括「華固樂慕」、「華固名鑄」等大案入帳，推升今年前9月營收達新台幣167.82億元，較去年同期28.97億元大增4.7倍，法人估計，下半年有土城「華固新代田」建案完工，營運將優於上半年。（編輯：鄭雪文）1061016