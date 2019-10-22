境外資金匯回規模達18億 銀行業3面向搶商機

（中央社記者劉姵呈台北22日電）財政部統計，境外資金回流專法自8月15日上路，截至10月1日已有11案申請核准，合計匯回資金達新台幣18億元，銀行業者也整合資金、稅務、投資3大面向，積極爭取台商回台投資、境外資金回流商機。

為響應政府推動台商境外資金回流政策，讓台商企業資金使用效益與稅負得以優化，首先，資金方面，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，將結合金控旗下證券、投信、投顧及外部會計師事務所等資源成立專案團隊，針對專法內容、資金運用、稅務諮詢、專戶開立、金融商品、實質投資規劃、優惠存款及融資方案等提供台商專業諮詢。

台北富邦銀行也表示，今年起也推出特色融資方案，例如專為台商設計的「台商回流融資專案」，提供客戶更多融資選擇；此外，也整合集團資源，結合證券的私募基金及投信的各式基金提供企業客戶完整的「一站式金融服務」，滿足回台資金投資的多元需求。

不過，資金匯回不只有專法一條路可選擇，玉山銀行也補充，個人資金方面，可透過解釋函令的方式匯回，只要台商可以提供資料，證明資金性質，可以循現行稅法匯回，並針對核課期間內的所得進行課稅，雖不像專法可享優惠稅率，但回台資金的自由運用度相對較高，客戶可視自身境外資金情形與需求，進行綜合評估。

再者，稅務方面，台新銀表示，將透過種子講師的培訓，採單一窗口、客製化、彈性化的運作，協助台商境外資金在2年內順利匯回專戶，享有第1年8%、第2年10%優惠稅率；此外，若台商進行實質投資，稅率可再減半為4%、5%。

玉山銀行表示，近期也邀請會計師針對資金回台方式與匯回管理運用及課稅條例，進行解析專戶設立的具體辦法，以及資金匯回所衍生的金融投資、實質投資需求進行詳細的說明，協助客戶順利將資金匯回，提供最適合的資產配置建議。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）今年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可再享4%及5%的減半優惠稅率。（編輯：楊凱翔）1081022