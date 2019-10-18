經濟內外皆溫 中經院大幅上修今年GDP至2.33%

受惠於貿易戰帶來的轉單效應以及台商回台投資效益，中華經濟研究院大幅上修2019年台灣經濟成長率預測值至2.33%，預測2020年為2.34%。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北18日電）受惠於貿易戰帶來的轉單效應以及台商回台投資效益，中華經濟研究院大幅上修2019年台灣經濟成長率預測值至2.33%，預測2020年為2.34%，並指出當前經濟成長模式「內外皆溫」。

中經院今天發布經濟預測，估2019年經濟成長率為2.33%，較7月預測值2.06%大幅上修，增加0.27個百分點。

進一步觀察今年經濟表現，中經院指出，上半年在出口推升之下，經濟成長率突破2%，達到2.12%，下半年在科技產品出口持續挹注，以及台商回台投資熱絡，成長更上一層樓，第3、4季經濟成長率分別為2.40%、2.64%，高於上半年。

值得注意的是，國內投資因科技產業持續挹注資本支出，加上台商、外商投資，中經院預估，2019年全年固定資本形成成長6.99%，寫下2011年以來的新高紀錄，且對經濟成長率貢獻達1.45個百分點。

中經院副院長葉俊顯說明，轉單效應、台商回流投資以及科技大廠加碼投資，是今年及明年支撐經濟成長的主要力道。

儘管台灣經濟成長率逆勢上修，葉俊顯提醒，主要國家貿易戰仍是牽動未來經濟走勢的重要關鍵，中國經濟成長下行壓力也是必須關注的重點。（編輯：楊玫寧）1081018