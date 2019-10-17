前9月台灣實質出口年增2.8% 四小龍中唯一持穩向上

財政部最新統計顯示，美中貿易戰延燒一年多，隨全球經貿成長趨緩，台灣雖衰退但表現居中，且實質出口成長率為亞洲四小龍中唯一持穩向上者。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）財政部最新統計顯示，美中貿易戰延燒一年多，隨全球經貿成長趨緩，亞洲12個主要經濟體出口動能均下滑，台灣雖衰退但表現居中，且實質出口成長率為亞洲四小龍中唯一持穩向上者。

財政部發布最新統計通報，分析美中貿易戰爆發以來，台灣、中國大陸、香港、日本、南韓、新加坡、泰國、印度、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南等12個亞洲主要經濟體出口概況，以及對美國、中國出口值及貿易依存度的消長情形。

統計通報指出，觀察2019年以來12個主要經濟體表現，受全球經濟動能流失、原物料價格走跌拖累，出口均顯露疲態，其中多達9個經濟體出口呈現下挫，其中又以南韓前9月出口年減9.8%最弱，印尼前9月年減8.6%居次，主要各受中國紅色供應鏈挑戰及國際農工原料價格低檔拖累。

其餘3個經濟體出口年增率則維持上升，但增勢也較2018年趨緩，之中以越南前8月出口年增7%最亮眼，主要受惠於美中貿易戰轉單及產能移轉效應，傢俱、處理器積體電路出口表現亮眼。菲律賓、印度前7月出口也各年增4.2%及2.5%。

至於台灣表現，統計通報顯示，台灣前9月出口年減2.5%，在12個主要亞洲經濟體中居中，若與韓國、香港及新加坡等同屬亞洲四小龍國家比較，台灣出口衰退幅度最小，今年以來累計出口減幅低於香港前8月年減4.2%、新加坡前8月年減5.8%及南韓前9月年減9.8%。

同時，若撇開價格變化因素，以名目出口變動率扣除出口物價指數上漲率，單看實質出口成長率，台灣今年實質出口成長率呈現逐季增長，第一季為0.7%，第二季明顯成長至3.8%，第三季攀至4.9%，累計前9月實質出口成長率則為2.8%。

統計通報指出，相較香港、南韓及新加坡實質出口依舊呈現衰退，台灣為亞洲四小龍中，唯一實質出口成長率持穩向上者，其中香港已連續10個月負成長，今年前8月衰退6.0%最多，新加坡（1-8月）、南韓 （1-9月）也分別衰減4.0%及1.4%。

另一方面，受美中貿易戰影響，業者加快全球供應鏈與生產基地挪移腳步，加上美、中兩國景氣發展趨勢不同，美國經濟基本面維持穩健，中國大陸則在投資、消費、出口同步走軟下，成長增速大不如前，影響亞洲國家對美國及中國出口表現出現消長。

今年累計對美國出口增幅以台灣、泰國及菲律賓表現較佳，分別成長17.7%、15.8%及12.4%；中國大陸、香港受美國關稅制裁牽制，年減逾一成。對中國出口則以南韓年減18.1%跌幅最深，泰國、印尼、台灣及日本減幅介於6.3%至8.9%；菲律賓及印度因填補中美貿易紛爭下的中國大陸需求缺口，出口分別年增12.8%及7.6%。（編輯：林孟汝）1081017