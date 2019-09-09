貿易戰催化轉型契機 高附加價值產業鏈回來了

美中貿易戰火下台商（中央社記者廖禹揚台北9日電）隨著美中貿易戰演進，台商回流腳步不斷，帶動國內就業及投資，經濟部看好台商回流熱度延續，並呼籲產業藉此契機升級轉型，化危機為轉機。

「台灣業者都有做好準備了」，經濟部長沈榮津多次在公開場合表示，早在去年美中貿易戰初期，過去產線深耕中國、可能受最大衝擊的台灣廠商就開始積極規劃回台等海外布局，以第一波受影響最大的網通業者領頭，為台灣帶來新一波投資高峰。

以網通、資通訊及自行車產業先行，有意回台廠商去年9月至10月間就從20多家成長至超過40家，範圍也逐漸擴及紡織、塑橡膠、電子材料、汽車零組件、機械及金屬製品等多樣產業。

隨著美中貿易戰升溫，美國對中國加徵關稅範圍逐步擴大，所帶來的不確定性提高台商調整海外布局的重要性，政府也在去年底推出歡迎台商回台行動方案，專案協助業者解決缺地、缺工等問題，加速台商回台投資腳步，至9月5日已有129家業者通過審查，帶回逾5767億元投資，超過5萬個本國就業機會。

台商回台熱度，從各工業區、科學園區、加工出口區增資出租狀況就能看出，根據科技部統計，今年至7月底因美中貿易戰回台在科學園區設廠業者，媒合成功的就有23家，3個月內就比4月底的10家成長1倍，總投資金額達到588.39億元。

原就幾乎額滿的加工出口區，今年1到8月新增的357億投資中，則有87億來自受美中貿易戰影響廠商，增資既有廠區或申請進駐園區。

廠商擴廠、新建廠需求增溫，經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌對中央社記者表示，過去多集中在中北部的產業，擴廠腳步也開始走向嘉義等傳統農業縣市。

「對台中廠商來說，可能感覺嘉義比彰化遠，但他們說，走高速公路到嘉義，有時候還比到彰化偏遠地區更快」，張銘斌說，「只要交通建設改善，很多不方便就會解決」。

台商回流熱度不減，也為台灣在全球環境走衰趨勢中打了一劑強心針，「整體來說，目前影響應該都算是正面，台商回流力道夠大，可以cover到其他部分」。張銘斌說，「台商回流投資金額一直在上修，從5000、6000億，到現在7000、8000億」，預期穩健力道至少能持續至今年底，至於明年「變數太多，還要再觀察」。

根據經濟部盤點，因多數台商已提早因應，短期內貿易戰對台灣經濟直接影響有限，而回台廠商踴躍也穩定台灣經濟基本盤，第2季經濟成長率不降反升，名列亞洲四小龍之首，經濟部對下半年表現抱持審慎樂觀看法。

經濟部次長林全能接受中央社記者訪問時表示，美中貿易戰對國內景氣還沒有那麼大的衝擊，包括主計總處對經濟成長的分析都還算樂觀，不過經濟部也不會掉以輕心，除緊密掌握影響狀況，現階段最重要任務就是針對廠商確定的因應措施盡快協助落實。

經濟部也期盼這波台商回台能帶動台灣高階產線升級，目前可以看到伺服器、網通設備、自行車、車輛與零組件等產業，不只是零星業者回台，而是包括上中下游完整供應鏈，且是高附加價值供應鏈，有助台灣產業永續經營。（編輯：林淑媛）1080909