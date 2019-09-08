搶人搶地搶廠房 北越掀起另類投資戰爭

美中貿易戰火下台商（中央社記者吳柏緯河內8日電）清晨5時30分，越南河內天才矇矇亮，俊宏（化名）早已盥洗完畢並換上運動服晨跑。不過最近半年多，他跑步時完全無法放鬆，身為公司幹部，總是掛心「今天會不會又有員工不幹、被挖走？」

越南勞工「工作能力穩定」、「學習速度快」、「喜歡離家近的工作」，這是不少台商共同觀察，也是赴越南投資優勢之一。但是，在美中貿易戰爆發前，越南年年調漲的基本工資早已是台商心頭上最痛的一塊。

美中貿易戰催化 北越工資戰爭煙硝瀰漫

根據越南政府在2018年12月16日提出的2019年調薪公告，將越南分成四區，依區別不同，薪資從130美元到190美元不等，若加上分級加權的梯形薪資與其餘保險、加班費支出，平均一個勞工的基本薪資落在250美元到300美元間不等。

其中，北越河內、海防薪資就落在最高的區段內。

美中貿易戰對於北越投資最大影響，如同催化劑一般，激化了人力市場，讓薪資成長超出台商預期，甚至有些備妥銀彈的新進投資者，用了超過行情的薪資四處搶人，力拚在落地後的3個月內投入生產。

在真正的商業戰爭開打前，工資戰爭的煙硝，早已瀰漫北越的投資市場。

位在永福省永安市的越南第一精密工業，在北越落地已經18年，是早期挺進北越的代表廠商之一。目前由5個廠區構成的園區，共有4000名員工在這裡討生活。

越南第一精密工業總經理吳聰武告訴中央社記者，北越的人力成本與南越相比，確實比較低，早期對外資而言是極具吸引力的投資地區，加上汽機車工業群聚，對製造汽機車零件且需要密集勞力企業而言，是很理想的投資環境。

但是，隨著美中貿易戰爆發，除了固定的8%到10%工資成長之外，他不諱言，許多新進廠商帶來大量的人力需求，因此讓人力成本上揚的情況「很有感」。

除了與同類型的製造業者競爭外，勞動環境更好的電子業也成為主要的競爭對手。吳聰武笑說，以前徵10個人，會來150個應徵者，現在徵10個人，有時還招不滿。

在採訪的過程中，多位台商都曾提到，在這波北越搶攤中，不只作業人員，精通中文的翻譯人員，甚至開接駁車的司機，都在這波搶人大戰中成為炙手可熱的標的。

越南台灣商會聯合總會總會長沈憲煜告訴中央社記者，以現在薪資最高的一級戰區，南越的平陽省、同奈省，精通中文的翻譯人員的薪資可以喊到新台幣2萬元，其他的省份、城市也都有不同幅度的上漲。

另一個狀況是，雖然越南政府將基本工資依地區分成4級，但隨著人力缺口擴大，不少區域早就「越級」。在越南工作的台幹指出，曾聽聞在2級區設廠的台商，為了避免勞工被挖走，開出1級區的薪資，而且這件事情就發生在幾個月之前。

土地與廠房 越南炙手可熱商品

被美中貿易戰墊高的，不只薪資而已。新進業者為了盡速投入生產，因此捧著大筆鈔票收購工業區與鄰近的土地，連帶使得土地越來越值錢。吳聰武觀察，大約從去年下半年開始，工業區附近的土地售價就不斷飆漲，最近耳聞，價格比起去年上半年增加20%到30%，不論新舊業者，想要在當地投資、擴廠，都是極大的成本。

昇裕工程董事長洪志華說：「現在我手上有5個工地在動，全部都是新進投資者的廠房，投資情況真的很熱。」

「一分錢一分貨，如果只是一味搶進而沒有做好通盤規劃，到時候即便取得土地，但後續的處理費用搞不好反而超出土地金額」，北寧台商會會長黃雍正受訪時指出，現在的土地價格非常混亂，以北越來說，每1平方公尺的土地，最高與最低可以差到40美元，而且土地價格還會受到各省份的政策、工業區規定與條件而有所不同。

「我最近經手的一個工程，光做汙水處理就花了150萬美元」，他表示，如果是比較便宜的工業區土地，公共設施會比較少、比較不完善，後續的開發費用也會很高。有制度、合法的工業區，則相對比較健全，而且還提供諮詢服務。例如由富士康開發的北江省雲中工業區，炙手可熱，目前已經被占滿了。

避美中貿易戰火 北越土地飆漲成台商惡夢

隨著土地價格漫天飛舞，不少新進的投資者換了一個想法，把目光放到閒置的廠房，「買不起土地，買廠房總行吧！」確實有些業者懷抱著這樣的心思挺進北越，只不過對於原本就在當地設廠的台商而言，是另一場惡夢。

一位在越南投資多年的台商憤憤不平地告訴中央社記者，今年初就有從中國轉移過來的新進投資者，在他們廠區附近直接購入現成的廠房、從中國將機器運來，並且開出了比行情高出1.5倍到2倍的薪資大量挖腳。當時確實有不少作業員被高薪吸引而「投奔敵營」，他們工廠可以說是「傷亡慘重」，「不要說轉進的訂單了，連原本客戶的單都差點開天窗」，他苦笑著說。

即便遍體麟傷，這名台商也不諱言，這類「速食」業者，為了躲避一時戰火，用速成的方式創造生產線、工作機會，但根本不是有心要在越南長久經營；「哪天越南紅利衰退，或是貿易戰的戰火延燒到越南，這些人一定最先逃跑」。

河內廠房下班的鐘聲響起。不論是搶人、搶地或是搶廠房，都只是新進投資者吹響的號角，開始大規模生產後，真正的戰爭才正式開打。（編輯：林淑媛）1080908