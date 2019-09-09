越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

美中貿易戰火下台商（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美中貿易戰讓全球經濟前景渾沌未明，在產業移轉生產基地趨勢下，與多國簽定自由貿易協定、擁有減免關稅優勢的越南，受惠外商投資效應，被視為貿易戰下新寵兒。

越南目前有9600多萬人口，其中6500多萬人屬於30歲以下的年輕族群，在胡志明市的街上，很少看到年長的民眾，多是年輕的男女騎著機車急速前行。

「越南未來還有20年到25年持續成長發展的前景」，在越南深耕28年的越南台灣商會聯合總會總會長沈憲煜樂觀期待。他說，越南人民非常勤奮，白天工作養家活口，下班之後加班存錢，這些消費族群潛力無窮，未來結婚生子加上食衣住行育樂，內需市場商機可期。

越南龐大且潛力無窮的內需市場，加上6500多萬人的年輕勞動力，正是美中貿易戰下、拉攏外資轉移海外生產基地來當地設廠投資的有利條件。越南同時是簽署最多自由貿易協定（FTA）國家之一，也是吸引外資來設廠投資的誘因。

台廠1/3集中平陽省 南韓三星北越打造供應鏈

根據統計，越南前4大外商投資，以南韓、日本、新加坡、台灣為主。越南平陽省省長陳清廉指出，外資在越南投資以胡志明市、河內與平陽省3大地點為主。駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正表示，台商在越南投資項目超過2500件，約1/3集中在平陽省。

越南平陽省台灣商會會長吳俊瑩分析，越南南部平陽省以輕工業和中小企業居多，重工業多在同奈省，電子業在北越為主。台商在平陽省投資集中在紡織、鞋類、家具、自行車等傳產4大產業，目前在平陽省最大的台商是遠東紡織和正隆紙業，部分電子產業也開始進入平陽省。

電子大廠如鴻海旗下鴻騰六零八八精密及仁寶多在北越設廠，從中國深圳陸路運輸電子零組件到北越，大約24小時就可到達，有其地利之便。吳俊瑩說，南韓三星電子（Samsung）在北越打造海外最大生產基地，已在當地形成電子業供應鏈群聚效應。

從事印刷包裝業、工廠位於胡志明市的沈憲煜指出，現在要到越南投資的台商，土地成本相對偏高。他舉例，1991年當時投資1平方公尺土地，平均成本大約25美元到35美元，如今在胡志明市「每平方公尺100美元還找不到地」，加上很多廠商詢問的結果，無形中也拉抬價格。

在土地的使用權方面，東元董事會特助林文隆指出，越南工業用地使用權都是50年，制度規劃接近中國大陸，對於土地租賃等問題，台商不用擔心太多，若時間到期，越南政府會將土地繼續給廠商使用，按照重新繳納的稅金給付。

在人力部分，儘管越南當地擁有6500萬名30歲以下的龐大年輕勞動力，但越南投資風生水起，當地廠商人力需求孔急，缺工狀況依舊未解。

沈憲煜表示，越南國民所得持續提高，預估每年勞工薪資年成長幅度可到10%；而且廠商要在薪資外另加退休、保險和醫療補助，薪資平均再多加27.5%的人事成本。

不過，吳俊瑩觀察，「越南是早期中國大陸的翻版」，儘管越南土地價格及人力成本一直在漲，相較中國大陸仍相對低廉。

中國廠商加速投資越南 美中越三角關係敏感

越南缺工和缺地嚴重，中國廠商積極轉向越南投資也是重要因素。據2017年統計，中國已經躋身越南前4大外商投資者，台灣排名第7；而今年前7月，中國已經是越南最大投資國。

不過越南和中國的關係依舊微妙，雙方都是標榜社會主義國家，卻先後進行「改革開放」引進外資；今年又是中越邊境戰爭爆發40週年，近期中越更因南海爭議關係緊張。美中貿易戰讓越南在美中之間的角色更加鮮明，也讓美中越的三角關係更加敏感。

以美越目前友好關係來看，東元電機董事長邱純枝分析，外傳美國要對越南提高關稅，可能只是「煙霧彈」，美國擔憂那些不是真正在越南生產製造、並「洗產地」假出口到美國的產品；因此在越南真正生產製造的產品，並非美國鎖定範圍，美國此舉可能強化實際在越南投資生產廠商的步調。

起步投資越南停看聽 資金要充裕技術要獨特

如果台商現在有意布局越南，可能沒有20多年前的先行者優勢，而越南在港口、陸路運輸及北中南主要城市的基礎建設，仍有很大的改善空間。

以胡志明市到平陽省美福工業區為例，期間距離僅42公里，開車卻需要2個小時，兩地欠缺快速道路或是高速公路輔助，機車、小轎車、大貨車雜沓並行，影響人員及貨品交通運輸的效益。

經常往返胡志明市和美福工業區的林文隆說，胡志明市近年發展太快，原先僅規劃行駛腳踏車或機車的道路無法負荷，車行速度無法加快；儘管越南政府與中國、日本營造商合作快速道路，但預估需4至5年後才能啟用。

對於現在有意進軍越南的台商，身兼僑務委員的沈憲煜建議，要有自己獨特的競爭優勢和關鍵專業技術，才能在各國大咖競逐的越南市場，闖出一片天。他也提醒越南當地金融借貸成本較高，台商自有資金要充裕。

從產業特性來看，沈憲煜指出，越南的傳統產業容易受到工資和政策變動影響，紡織業在越南已經飽和成熟，「現在進來不划算」，若深耕越南內需市場仍有商機；至於投資電子和工業產品，產業供應鏈已逐漸成形。

台灣新南向焦點 越南華麗轉身走自己的路

越南成為美中貿易戰下的新寵兒，高達9600多萬人口的內需市場條件，是具有競爭力的籌碼。尤其是在美中貿易戰升溫之際，越南可望成為台商轉移生產基地、拓展新南向經貿發展的重要據點。

不過台越雙邊關係仍有待進展，鍾文正期盼台越投資保障協定進一步更新，因應未來台商需要，也希望越南改善簽證待遇，認為台越可共同攜手加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

對於台灣政府新南向政策，沈憲煜建議，政府可以導引資金做為台商在越南投資的支援，因為在越南資金借貸成本較高，若台商有意在越南深耕投資，關鍵在於台商資金是否充沛、調度是否靈活、以及技術是否具有競爭力。（編輯：張良知/林淑媛）1080909