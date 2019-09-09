台商回流獵地戰 政府攬客比民間跑更快

美中貿易戰火下台商（中央社記者潘姿羽台北9日電）美中貿易戰爆發後，意外促成台商回流潮，經濟部更以「投資台灣再創20年榮景」形容，顯見政府對於這波台商回台投資勢在必得，中央地方也卯足全力「攬客」，盼吸引更多台商落地，替經濟進補。

「政府現在超積極，我們的生意都被排擠了」，商仲業者半開玩笑說，去年美國對中國課徵第一波關稅後，首批回流台商每次打電話都是說「再給我多一點資料」「很急！」明顯感受到台商動起來，但最近接到的電話變成「我們還在考慮」、「老闆說要再想想」。

商仲業者直言，一方面是沒有馬上回流的台商，面對詭譎多變的貿易戰況，態度轉趨觀望，另一方面，經濟部今年初端出歡迎台商回台投資行動方案後，從中央到地方都「卯起來推」，中央祭出各項優惠措施，地方政府總動員替企業排除投資障礙，積極程度甚至排擠到仲介生意。

商仲業者感嘆，也不能怪廠商都跑去找政府，畢竟政府處理效率還是高於民間仲介，有些大廠提出想要的區域、標的，地方政府直接找到工業區管理單位的keyman或是地主，「縣市政府萬能啊，完全一條龍式的服務」。

桃園市作為台商回流的熱區，截至8月15日，經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」核准申請案件中，投資桃園的總金額近新台幣1452億元，約占回流總投資金額1/4。

除了本身有交通、土地供給、產業群聚等優勢，桃園市政府大力相挺，更是一大拉力，不只去年底成立「台商回流小組」，採專人服務、專案列管方式，更客製化地為台商解決需求，排除障礙。

「我們把相關單位都找來了！」桃園市政府經濟發展局官員表示，為了讓廠商的疑慮快速解決，台商回流小組成員包含經濟部工業局、投資台灣事務所、台電、台水、瓦斯、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，以及桃園市政府相關局處如經發局、都發局、地政局、工務局、勞動局等，視廠商提出的問題需求，請相關單位一起討論，加速效率。

以廣達為例，公司希望在桃園龜山華亞園區的總廠現有旁邊停車場，在完成容積移轉後，擴建為三廠案，桃市府便協助申請都市設計審議核可；此外，台達電子因應台商回流，擴大徵才，桃市府勞動局中壢就業服務站也挺身而出，協助台達電進行2300名的員工徵才。

天時地利加上「人和」，讓桃園市成為台商回流的首選，這波落腳桃園的台商除了廣達電腦、亞旭電腦、迅得機械、迎廣科技、南俊國際，以及不具名業者共18家，產業涵蓋IT電腦、網通、印刷電路板、半導體輸送設備、伺服器與週邊、被動元件等，而東莞前台商協會會長、岳豐董事長葉春榮的岳豐科技，也將現有營運總部搬遷至桃園高鐵特區。

台商回流青睞桃園，而中南部土地供應充裕、人力相關成本較低，近期也明顯感受到台商回流的熱度。

「我們跟台南、高雄兩個經發局，互動非常密切，他們隨時會說，有廠商要帶過來，馬上就過來了」，南部科學工業園區管理局副局長蘇振綱說，南科跟經濟部、科技部、地方政府有很緊密的聯繫管道，只要有案件進來，就會馬上媒合、處理。

蘇振綱舉例，有家網通業者從接洽初期到取得工廠登記，開始投產，中間只花了4個月，相當快速；據南科管理局統計，台商回流進駐南科園區，截至7月底，已經成功媒合7家廠商，投資金額約202.94億元。

這波史無前例的台商回流潮並非獨厚北部，中南部也連帶受惠，蘇振綱說，過去工作機會、投資、學校、人才都落在北部，如今隨著台商回流，慢慢有些投資、工作機會在南部落地，希望這不只是台灣經濟轉型的契機，也是區域的機會，「以前是北部那些人跟全世界競爭，現在慢慢把南部的能量養起來，用整個台灣跟國際競爭」。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080909