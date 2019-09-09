美中貿易戰擴及3000億商品 電子5哥首當其衝

美中貿易戰火下台商（中央社記者韓婷婷、潘姿羽台北9日電）8月1日，美國總統川普利用推特，宣布美中貿易戰正式擴及3000億美元商品，不只再次吹響戰爭號角，也粉碎了台商平靜度日的期待。

「消費品是無法在美國生產的」、「廣達第一季淨利率只有1.41%，怎麼承擔？」筆電代工龍頭廣達電腦董事長林百里話講的直接，但也點出殘酷事實。

川普讓廠商無法逃避 分散風險策略被迫啟動

超過3000億美元的清單，涵蓋手機、電腦、平板供應鏈，眾所皆知毛利率「毛三到四」的電子五哥難以承擔高關稅，但為了此一戰役，還是得做好準備。

廣達在第一時間就將林口廠原本出租的閒置空間收回，規劃為生產高單價、自動化程度高的輸美產品，並在2018年11月宣布買下林口總部旁的中環、建坪達9000坪的閒置工廠，為貿易戰可能的衝擊做好備案，包括筆電產品也準備就緒。

不過從台灣出口的報價，勢必高於從中國出口，也因此，廣達選擇先回台灣，屆時再看客人需要去那裡就去那裡，英業達決定把銷美市場筆電的生產作業移回台灣；鴻海及仁寶選擇越南，和碩新廠則前往印尼的巴淡島。

零組件廠無奈表示，總不可能跟著ABC客戶去不同地方設廠，索性「以不變應萬變」，原地不動，用海運的模式供貨，如果是體積重量較大的零件，恐怕被迫得跟著客戶走。

產業鏈大遷移非同小可，動軋30%至40%的遷廠成本，川普的一日多變，一度讓企業跟著舉棋不定，不過美中貿易戰加劇，讓計劃多年的分散風險策略正式啟動，不少廠商直言，「川普的確是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

一家電腦周邊大廠坦言，其實大陸人口紅利早就沒了，隨著人均所得一直上升，沒人要來製造業，年輕人都跑去服務業；一直沒有啟動第三生產地是因為上下游沒人走，大家你看我我看你，總不能自己先跑，遠離供應聚落，徒增運送成本，電子零組件廠毛利越來越薄，成本都是錙銖必較。

直到中美貿易戰持續升溫，粉碎了廠商對於戰事「善終」的期待，大家才有了共識，一起動起來。

轉移陣地對台商而言，是必然的選項、但並非只有一種選擇。「自動化生產對台灣有利，東南亞適合勞力密集，是一定的選項」，林百里直接點出了台灣人工短缺的關鍵問題，也因此，廣達選擇將高價值的產品放在台灣生產，中長期則計畫把量大的消費品生產基地，移往東南亞。

台商回流然後呢？土地與人才是安居關鍵

愈來愈多台商選擇將高階產能、研發總部遷回台灣，政府歡喜迎接這波前所未見的台商回流熱潮，經濟部更是週週報喜，持續上修台商回台投資金額。

川普宣布將對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅後，台商回台投資也在8月2日正式突破5000億元，經濟部甚至預估今年回流金額將破新台幣8000億元，這消息大大振奮了政府信心，期盼這波回流潮能夠帶動經濟發展和產業升級。

然而，相較於政府的歡欣鼓舞，廠商更關注的是，經歷美中貿易戰「迫遷」來台後，下一步要如何安居？

較有能力的大廠，早在第一時間就快速的啟動遷廠，或往非中國大陸地區擴增新產能，小廠相對壓力較大，畢竟搶地、搶人都站在劣勢。

某家零件小廠2年前就相中桃園觀音一座廠房，但遲遲未出手，一轉眼土地價格已飆漲2倍，「現在天天捶心肝，後悔莫及」，五股工業區更已開出一坪百萬元的價格，讓不少小廠無力遷廠，只能直接「就地陣亡」。

台商回流超乎預期 後期挑戰嚴峻

廣達、和碩、台達電、群光等廠商的研發總部始終固守在台灣，廣達近年積極轉型發展的AI實驗室也選定在台灣；業者坦言，一是根留台灣，畢竟台灣人才向心力高，高端技術人才也算豐沛，第二個因素則相當現實－上海白領薪資已超越台灣。

台商回流有大環境的推力，政府的積極協助，也形成強勁拉力。以自有品牌、自有通路深耕美國市場的岳豐科技，近期便趁這波行政院推動的「歡迎台商回台投資行動方案」將企業研發總部及部份電源線及網路線產能移回台灣。

岳豐科技發言人蔡瑞華表示，政府以單一窗口協助台灣回台投資相關事宜，讓廠商能在最短的時間轉換生產基地備戰，也是吸引廠商樂意回台投資的重要原因之一。

不過企業投資可不是「頭過身就過」，回到台灣後，挑戰還在後頭；廠商直言，這波台商回流超乎預期，可以預見，未來1至2年將啟動新一波「搶人大作戰」，無論是高端技術人才亦或生產線上員工，都須有因應措施。（編輯：林淑媛）1080909