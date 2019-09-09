台商回流熱潮過後 人才缺口恐成嚴峻挑戰

美中貿易戰帶來史無前例的台商回流熱潮，但廠商擔憂，台商陸續回台投資後，真正的考驗是將上演「搶人大作戰」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

美中貿易戰火下台商（中央社記者韓婷婷、潘姿羽9日電）政府預期今年台商回流將大爆發，投資金額可望上看新台幣8000億元。美中貿易戰帶來史無前例的台商回流熱潮，然而真正的挑戰還沒到來，廠商擔憂，台商陸續回台投資後，恐怕即將上演「搶人大作戰」。

美國對中國銷美產品課徵高關稅，且範圍擴大至智慧型手機、筆電等消費性產品，廠商實在「凍未條」，不得不轉移陣地。

業者表示，其實有擴產需求的人，早早就在評估看地，東南亞是首選，部份自動化程度高的高附加價值產品則移回台灣，然而，人力成本將是回到台灣後最現實的議題。

台商落葉歸根 人不再是最美麗風景

業者指出，產能移回台灣生產，勢必得面對本勞難尋、外勞比重不得超過25%、大夜班調度困難等問題，「人力成本會比東南亞高出很多」。

隨著台商回流的規模持續上修，也有業者認為，待明年回流廠商陸續進入投產階段，「缺工」議題就會浮現，而且在供不應求下，工資明後年可能都會上漲。

已將研發總部及一半產能移回台灣桃園的岳豐科技表示，由於外勞有一定的比例限制，超額部份需加碼約新台幣7000元的安定基金費，總成本相當於本勞的3萬元薪資，但還是得付，「不是廠商不願意雇用，實在是本勞不願意做」。

先不談筆電代工大廠所需的龐大人力，一家新北市電子週邊大廠第一時間打算回台灣，總部大樓的2個樓層已規劃好產線、完成工廠登記，儘管工廠員工設施福利完備，規劃招募200名勞工，卻苦於招不滿，最後只好放棄，轉向泰國蓋新廠。

「人是最大的問題」、「沒有專業的大學生很難用」，台達電永續長周志宏直接挑明企業目前在台灣投資面臨最大的難題。

台達電祭出年領20個月，百萬年薪全台徵才1800人，除了電子、機構、通訊等硬體職缺外，今年對軟體及韌體的需求更為強烈，包括AI、資料分析、影像識別到資訊安全等領域人才更是熱門職缺。

儘管被列為大學生前10大嚮往的企業之一，台達電仍面臨徵才不易的困境；此外，股王大立光招工的紅布條也是長年高掛，從沒拿下來過，白領、藍領同樣都缺。

「人才真的很難找，很早就要開始搶，」周志宏表示，台灣一般大學基本教育與產業的聯結度低，存在嚴重落差，集團透過捐贈、開課等方式進入校園為產學合作接軌，才能看到好的人才就直接網羅。

人才的培育是長遠的計劃，台灣現在師資外流，好的學生自然也留不住，周志宏向政府喊話，產業要有好的發展，政府得從教育扎根，培養專業人才，恢復技職教育體系更是重中之重。

搶人大作戰 軟實力也很重要

許多製造業大廠早早跨進校園，縮短產學落差的同時，也能在茫茫學海中發掘璞玉，以便先下手為強；不過若要找即戰力，廠商的誠意就相當重要，除了薪水，公司福利也可以成為加分利器。

「很多組裝廠都在吹冷氣了！」合發土地開發總經理張俊良以「見證人」的身分，分享所見所聞，作為土開業者，他平常都與製造業廠商打交道，對於產業動態也頗有觀察。

張俊良表示，一方面是年輕人比較不喜歡這類工作，另一方面，許多優秀人才都留在北部，南部相對缺人；以高雄大寮的和發產業園區為例，可以看到許多廠商都選擇強化軟實力，靠著公司福利吸引年輕人，讓他們不再「北漂」。

台郡科技大面積購入和發工業區土地，並預計投資百億，打造台郡5G智慧通訊事業營運基地，被視為高雄今年的指標投資案，公司也誓言要打造高級員工宿舍，「除了游泳池，其他想的到的都有」。

此外，密封元件廠商培凱也祭出美食牌，張俊良說，有一次在他們公司的員工餐廳吃飯，大為驚艷，「比外面日式餐廳還好吃！」

人才是產業發展的根本，廠商為了吸引人才，並解決人力不足的問題，無不使出渾身解數，「軟硬兼施」。但張俊良提醒，很多回流台商尚未開始投產，未來1至2年，進入生產階段，就會面臨人力需求的高峰期，政府必須及早提出因應措施，才能讓這波投資潮完整發揮乘數效應，帶起台灣經濟。（編輯：林淑媛）1080909