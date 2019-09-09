美中新經濟冷戰成形 台灣打造矽盾契機

美國學者艾迪森曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重的地位，將是國際紛擾下，台灣的安全屏障。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

美中貿易戰火下台商（中央社記者潘姿羽、韓婷婷台北9日電）美中貿易戰攪動全球經濟局勢，不過台灣夾在兩頭大象間，並非無能為力；台達電強調，不要小看台灣的製造能量，南科管理局副局長蘇振綱更指出，若能結合回流台商實力，打造堅實Silicon Shield（矽盾），台灣將能在全球變局中站穩腳步。

蘇振綱表示，過去20年，大批台商著眼於便宜的勞力以及環境成本，流向中國建廠，然而中國的工資不斷上漲，去年初昆山一道限污令，更是讓台商意識到「時代變了」。

「美中貿易戰比較像是觸媒」，蘇振綱說，許多台商早在思考移轉生產基地的事情，川普的作為正好推了一把。

川普築起關稅壁壘，最後一波3000億美元的清單，更將手機、筆電等產品捲入戰局，此舉讓台商不再猶豫，加速回台投資的計畫，但也引發各種悲觀預測；中央研究院經濟研究所基於美中貿易紛爭效應逐現，最新的經濟預測將2019年經濟成長率下修至2.01%，「保2」岌岌可危，台經院學者也認為，台灣經濟將如同「洗三溫暖」。

台灣製造業能量堅實 穩健立足動盪局勢

產業站在第一線，對於局勢變化最為敏感，不過相較市場的擔憂情緒，業者認為台灣不須妄自菲薄。

台達電永續長周志宏強調，台灣的生產製造能力很強，有很完整的供應鏈體系，並且扮演非常關鍵的角色，全球都有客戶，在不少大小領域幾乎都是全世界最強，在全球占有一席之地，「這件事不要小看」。

例如，台積電的製程位居全球龍頭地位，反應能力快、良率、生產品質遠勝於其他國家，大立光在手機光學鏡頭更是獨霸全球，筆電及桌上電腦的製造也是全球最強，台灣電子五哥包辦全球95%的比重；除了電子領域，台灣在製鞋、自行車產業，同樣位居全球領先。

美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重的地位，在國際紛亂局勢下，將成為台灣的安全屏障。

蘇振綱指出，台灣製造業的實力無庸置疑，如今台商回流，都把自動化、高附加價值部份放在台灣，若這些能量可以聚集起來，有助於打造更堅實、更全面的矽盾，「未來誰也撼動不了」。

台商回流後續仍有土地、人才等挑戰，但蘇振綱認為，眼下最重要的是營造開放創新的生態系統，納入更多人才、創新及跨域整合的機會，才能讓種子在肥沃的土壤中發芽、茁壯，「台灣愈開放，會愈安全」。

貿易戰擾動市場供需 低谷廠商趁勢換血

產業興衰如同景氣週期，總是有起有落，太陽能產業曾經創造茂迪、益通、碩禾登上股王的巔峰，如今景氣吹起寒風，昔日股王，現在只能勒緊褲帶度日。

貿易戰不只是台灣厚植實力的機會，對於處在低谷的產業來說，其實也是換血的契機。

太陽能產業看似與台商回流沾不上邊，不過茂迪董事長曾永輝笑說，對於美中貿易戰促成台商回流，他可是相當有感。

茂迪為了精簡組織、保有更多現金流，去年決定出售南科部分廠房及廠務附屬設備，買家就是第一波受到美中貿易戰影響的網通廠啟碁科技。

曾永輝表示，啟碁為了降低美中貿易戰的關稅衝擊，急著回台擴充產能、尋找生產基地，當初相約在高鐵台南站的摩斯漢堡洽談交易細節，「只花了1個漢堡的時間就談好了」，茂迪精簡的人力也有不少轉往啟碁報到。

此外，太陽能業者益通光能為了活化資產，今年也委託第一太平戴維斯辦理台南科學園區廠房公開標售。若美中貿易戰帶來的需求，能讓這些處在低檔的產業將閒置資產「落袋為安」，轉換為現金流，那麼危機不只是轉機，更會是再出發的良機。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080909