越南投資有隱憂 在地化是成功關鍵

越南的機車人口眾多，因此機車工業也是重點發展項目。中央社記者吳柏緯河內攝 108年9月8日



美中貿易戰火下台商（中央社記者潘智義、韋樞台北8日電）美中貿易戰加速外商投資越南，墊高當地勞工薪資及土地取得成本，投資多年的台商分析，除了成本因素外，勞動力供需、文化隔閡也是隱憂，在地化更是經營管理的成功關鍵。

中國大陸工資、地價上漲、環保要求加嚴等因素，許多台商早已陸續轉移到越南，美中貿易戰引爆後，凸顯越南與多國簽定自由貿易協定，擁有減免關稅的優勢，掀起新一波的投資熱潮。

不過越南今非昔比，已非當年的處女地，工資和地價飛漲外，部分越南勞工在台灣企業的適應力不佳，多次罷工事件及台塑越南河靜鋼廠建廠期間的排華事件，廠區人員遭受攻擊、業者被越南政府重罰的情況記憶猶新。

紡織成衣業是台商在越南投資的主力產業之一，成衣大廠聚陽董事長周理平表示，美中貿易戰的關稅壓力，讓想去越南投資的產業明顯增加，特別是從中國大陸快速遷移過來。越南地理位置好，加上勞工水準較高，而越南政府與多國簽訂優惠政策，更吸引外資進駐設廠。

但在投資設廠越南多年後，周理平嗅到越南成本快速上升的隱憂。他指出，短期內越南是聚陽產能最高的地區，占比達37%，印尼占33%，柬埔寨20%，其餘才是非洲與中國。聚陽每年總產能成長以10%為目標，但越南將保持在5%，成長力道會放緩，印尼會是未來產能提升的主力地區。

聚陽研究團隊分析，越南的基本工資2016年曾上漲10%到15%，這兩年約上漲7%到9%；估計在美中貿易戰因素下，各產業湧進越南投資設廠，2020年基本工資漲幅可能會更高。

研究團隊指出，全越南平均每月工資約150美元到180美元，但聚陽給付含加班費和保險費的月薪約300美元到360美元，雖然僅是中國勞工工資的一半，但以每年工資上調10%的速度，很快就會追上中國的工資水準；如同2009年後中國大陸醞釀工資全面上漲的氛圍，許多工廠遷往越南，若干年後可能又要從越南往外遷。

布料及成衣大廠儒鴻財務長羅仁傑也指出，越南政府近年每年都會上調基本工資6%到10%，若要爭取素質較佳的工人，薪資調幅再比政府規定多加至少5%，並要負擔社會保險及提存退休金等。至於廠房土地價格，也從十幾年前每平方公尺約10餘美元，漲至目前的80美元到100美元。

周理平分析，紡織成衣業使用人力較多，越南似乎有點過熱，可以預見未來會發生缺工、搶勞工現象，非常不利成衣業；在人力需求大於供給下，員工素質會下降，但土地價格、廠房、物流、勞工薪資與物價都在上漲，估計未來成長速度和規模會趨緩，不如考慮加重印尼或柬埔寨的布局。

主要生產加工絲及織布業的力麗集團也曾經想在越南設廠，供應布料給下游成衣廠。力麗集團副總經理陳漢卿分析，南越已有日、韓電子廠和工具機業者進駐，薪水比紡織業好，勞力密集的紡織業再到南越設廠會面臨成本高且招工不易的困境。

力麗集團也曾赴中越考察，陳漢卿說，中越的土地和人工相對便宜，但缺乏紡織產業聚落，產品外送要靠火車或海運，火車速度非常慢，港口腹地小，先天條件不適合。

台灣製鞋產業布局越南時間已超過20年，運動鞋代工廠豐泰企業自1996年就已到越南設廠，目前是豐泰最大的生產基地，占集團整體出貨量52%。豐泰越南廠的廠長不是台幹，而是越南人，這是重用當地人、凝聚向心力及在地化的具體實現。

深耕越南逾20年的豐泰表示，不論台灣本土的工廠，還是中國、越南、印度、印尼的工廠都需要力求深耕，在地化經營只有一步一腳印，融入當地文化，才能成功帶領勞工為公司貢獻。

豐泰指出，越南廠曾經因為當地物價波動太大，主動提供勞工伙食加給，薪資方面也會定期評估，適時加薪，才能照顧好勞工的基本生活，提升對公司的向心力。

同樣是運動鞋代工大廠的寶成工業，為避免生產線過度集中在中國大陸，也早在1994年建立越南生產基地。面對美中貿易戰廠商急赴越南設廠，帶動越南勞工成本上調，寶成直言，與20幾年前的製造環境相比，不僅是越南，包括中國大陸及印尼等地的土地建廠成本、勞工成本均持續增加。

儘管勞動及土地成本不斷提高，寶成強調，跨國經營總會面臨更加複雜的變數及挑戰，必須理解與熟悉當地法令規定，克服語言文化的隔閡。寶成透過長時間的磨合及學習成長，建立適合在地經營的管理模式，也在越南同奈投資設立綠建築幼稚園區，希望能照顧員工家庭，讓員工安心工作。

相對於製鞋、紡織產業的持續深耕擴產，科技廠卻有不同的態度，評估上更多了整體產業供應鏈的考量。

筆記型電腦代工大廠仁寶在2007年一度赴越南建廠，之後因當地的勞工條件與需求有明顯落差而閒置多年。這次因美中貿易戰造成大陸輸美產品關稅大幅拉升，仁寶於2018年下半年立即重新啟動越南廠，生產網通產品，擔起銷美的重任，且獲得不錯成效；在美國將筆電納入加徵關稅名單後，仁寶也規劃筆電明年轉由越南廠生產出貨。

部分台商認為，目前越南的整體狀況仍然適合新的投資，畢竟越南經濟起飛的時間較慢，還容得下新的投資。

此外，東南亞國家的法治精神還在進步中，人治色彩仍重，很多廠商都有「看不見的成本」要支出。

在越南長年投資的業者建議，在尊重當地政府、制度及風俗習慣的原則下，業者須熟悉當地法令規定，與員工建立通暢的溝通管道，建立適合在地經營的管理模式，才能避免文化隔閡或觀念不同所造成的衝突，影響企業正常營運。（編輯：張良知）1080908