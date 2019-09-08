拓荒越南30年 台商他鄉變故鄉

對於來到越南25年的海防台商會會長柯進道而言，製鞋廠內的高溫與吵雜早就習以為常。中央社記者吳柏緯海防攝 108年9月8日

美中貿易戰火下台商（中央社記者吳柏緯河內8日電）「現在的越南就像民國70年代經濟蓬勃發展的台灣」，23歲就到越南的吳明穎這樣形容。台商赴越南投資至今30載，占有一席之地後，這幾年第2代開始接班，隨著中美貿易戰演變為長期抗戰，越南日益被看好，台商前仆後繼南向，還有更多的30年可以期待。

製鞋廠內的機具轟隆隆作響，不拉高分貝難以順利和彼此溝通；產線上用來固定鞋面的加熱儀器散發出高溫，讓工廠內的溫度動輒超過40度，在炎熱的越南夏季，更讓人難以忍受。不過，對於來到越南25年的海防台商會會長柯進道而言，早就習以為常，即便這不是自家廠房，但和記者一起走在鞋廠中，彷彿是走在自家的後院一樣，輕鬆愜意，一面接受訪問、一面介紹著每部機器、每個製作流程。

製鞋廠，是這個沒有繼承家業的米廠大公子，25年前在越南落地生根的第一步。

25年的拓荒 他鄉變故鄉

「穩死的！」柯進道笑說，這是來到越南時，腦袋中閃過的一個念頭。回想起25年前飛機要降落的那一刻，窗外看出去一片荒蕪，還有牛在機場附近走動，他不禁懷疑，來越南討生活真的沒問題嗎？

作為在越南打拚的第一代，柯進道不諱言，那時資源很少，連要找穩定供應的針車線都不容易。「買的到就買，買不到就想辦法跟其他工廠調，真的沒辦法就從台灣送過來」。雖然看似有選擇，但往往，最後一個選項才是標準答案。

只不過從台灣進貨也有輕重緩急，機械設備或是可以存放的大宗材料，尚可用貨櫃運送。有些用量大的材料就必須靠空運。如果遇上趕出貨的時間緊迫，無法等待，就只好土法煉鋼，靠人力攜帶。

「有時候一次要帶2、300公斤的材料，機場的推車擺滿5、6台」，柯進道說，那時候的物流沒有像現在這麼發達，加上越南才剛開放，許多台商工廠的單，大間的通運公司不願意做，為了生存，只好出此下策。不過隨著市場逐漸成熟，這樣的問題也逐漸改善，現在比較急迫的原物料，空運到越南不但方便而且快速。

回想起當年決定來到越南開拓市場，柯進道坦言，越南其實不是首選，原本想去印尼投資。但前前後後到印尼考察、拜訪6次，但是最後卻因為印尼排華，讓他打了退堂鼓。當時正值越南投資開放，和親友討論過後決定放手一搏，到這個陌生的市場挑戰看看。

結果，日久他鄉變故鄉，一轉眼已經在這裡待了25年，現在已經65歲了，比起台灣，現在的他更適應越南生活。柯進道有兩個兒子，都跟他一樣從商，一個在中國東莞、一個在胡志明市，各走各的路，對他們唯一的要求就是，「不要學我一樣做鞋子，太累了」。

兩年前柯進道從鞋廠退休，但是又覺得閒不下來，於是開設了塑膠公司，並且接下海防台商會會長一職，繼續在第一線與台商一起打拚，體現「斜槓」一詞。

從上校變董仔 在越南轉身的人生

美中貿易戰持續升溫，越南投資市場的熱度，昇裕工程關係企業董事長洪志華最有感，他告訴中央社記者，現在好多工地都在施工。

比起動輒20年以上的前輩們，洪志華在越南投資的經歷不滿10年，而從商的資歷也和這個時間相同。由於眼光精準、富生意頭腦，從無到有，如今手上已有2家營造工程公司與1家貿易公司，目前也代理台灣知名威士忌品牌。

只不過比起經商之路，洪志華的人生轉折更精彩。從商之前，投入軍旅生涯超過25年，並曾派駐在越南代表處擔任駐外武官長達2年6個月，9年前退伍時的職級是上校。

相同的工作做了20多年，洪志華坦白說「累了」，加上再過兩年上校的服役年限就要到了，考量到「掛星星」的機會渺茫，於是2010年年底結束派駐任務返回到台灣前，就已經決定要申請退伍。

洪志華回憶，「當時大概花了半年時間思考接下來方向，正好碰上越南經濟大幅成長熱潮，加上派駐這邊，對於環境也熟悉，也有一些政府與民間人脈」，在朋友建議下，決定到越南試試看。

到越南投資不到10年，但是洪志華的工程品質在北越已有口皆碑，不只台商的廠房、工程，會找上他，有時也有其他外商投資，將工程案委託給他。能夠這麼快的發展，洪志華認為一批優秀的員工是關鍵。「如果我公司的台幹排第二，大概沒有幾家能排第一」，洪志華說，這批工程師都是從大陸工程過來的，過去也參與過台北捷運的相關工程。

從軍職轉變成商人，洪志華認為軍人「嚴以律己」的態度對於經商非常有幫助，即便和人來往可以展現活潑熱情，但是必須謹守分寸、重視誠信，「要建立客戶的信任，需要很長的時間，但是要毀掉只需一夕之間」，這是揉合了軍人與商人特質的洪志華，這些年在越南悟出的經營哲學。

子承父業 台商1.5代的拚搏

在越南的30年，有人拓荒、有人轉身，當然也有的人隨著父執輩的身影來到這個既熟悉又陌生的國度，開啟未知的人生，同奈台商會會長吳明穎就是其中之一。

「我不是台商2代啦，都說我是1.5代」，談起來到越南的契機，吳明穎不諱言，確實是因為父親來到越南開拓市場，自己才有這樣的機會，不過他特別強調自己是1.5代的理由，是因為他也在越南磨練了10多年，才從父親手上接下棒子。

2002年退伍後沒多久，吳明穎就在父親要求下，來到越南協助父親的事業。他回憶，當時除了知道父親在這裡工作外，對於越南可說是一無所知，而且不要說越南文了，連英文都不太行，為了能夠順利在這邊生活、打拚，他才開始認真學英文與越南文，那一年他23歲。

雖然從到陌生的越南，不過回想當時，吳明穎並不覺的有適應上的問題，主要是當時的越南環境與氛圍，與民國60多年到70多年，經濟正在成長的台灣很類似

吳明穎說，以前常聽父親說起台灣經濟起飛時期的榮景，形容那個時代只要肯當牛，不怕沒有田可以犁。但是這樣的說法他怎麼都不相信，直到來到了越南之後，他才有深刻的體悟。

他說：「原來爸爸的話是真的，只要肯拚、肯做，是有飯吃而且可以存到錢的；現在的越南就像民國70年代，經濟蓬勃發展的台灣。」

台商在越南投資30年，這幾年越來越多的第2代開始接班，許多人都只有20多歲，這讓已經40歲的吳明穎笑稱自己已經是「老人」。

不過比起吳明穎這樣的「老2代」，更年輕的第2代恐怕會遇到更多的困難。吳明穎觀察，現在不少人都是在歐美求學，往往是等到要接手家裡的事業時才來到越南，缺乏「越南經驗」、對於環境的不適應，都讓他們在接班時遇到了不小的挑戰。

除此之外，越南的生活機能與歐美也有不小差異。吳明穎以便利商店為例，便利商店是現代人生活中不可或缺的，但是在越南，離開了熱鬧的市區後，不是隨處有便利商店，更別提在工業區了。但沒有便利商店，怎麼受得了。

他們因不同原因而來，往不同方向而去，柯進道、洪志華與吳明穎，都是這30年來，在越南投資台商其中一個縮影。即便有先來後到，他們都參與並見證了這個國家經濟崛起的某一時刻，他們眼中有繽紛卻不同的越南風華。（編輯：林淑媛）1080908



