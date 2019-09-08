走過30年滄海桑田 用匯率報梯數的越南台商

美中貿易戰火下台商（中央社記者吳柏緯河內8日電）8月上旬，一年一度越南台灣形象展首次移師河內，170家台灣廠商趕來投石問路，搶進這個擁有1億人口的內需市場；同一時間，距離展場約20分鐘車程的中式餐館裡，人聲鼎沸，熱鬧非凡。

這天中午，中式餐廳只做越南台商會生意。菜一道一道送、酒一瓶一瓶開，台商是在越南改革開放後最早搶灘的外資，異鄉打拚總是辛苦，聚餐享用家鄉菜，大家互相打氣。

走過30年荊棘 越南投資滄海桑田

台商投資越南30年，30年來，有些人在這裡找到天地、成家立業，有些人不敵浪潮，被狠狠拍落而黯然退場，如今超過6000多家台灣企業在這個國家落地生根，在這裡的台商數量不計其數。台商聚會中，不乏來了近30年的拓荒者，也有近2、3年因為外派而來到這個國家的菜鳥。

越南台商人數眾多，橫跨的時間軸也長，台商圈發明了一個遊戲規則，如同台灣當兵時報梯數的「默契」。

「我是15100」，同奈省台商會會長吳明穎告訴中央社記者，這個數字就是他的「梯數」。而他口中的梯數，是他2002年6月踏上越南土地時，美元兌越南盾的匯率，即1美元兌1萬5100越南盾。

匯率變成越南台商特有的標記，吳明穎說，因為30年來越南盾幾乎沒有升值，並以每年大概2%到3%貶值；基本而言，「數字越大就越菜，我每次聽到2萬以上，心裡都在笑」。

姑且不論年資或先來後到，在越南打拚的台商早已成為共同體，為了事業、為了員工，30年來在異國的土地扎根。如今，他們不僅是外來的投資者，更早已成為越南社會風情中，一抹不可忽視的景色。

一間巧聖廟 看見越南台商的奉獻

8月的一個上午，台商聚集的平陽省，當地台商信仰中心巧聖廟，舉行了一年一度盛大的中元普渡儀式，除了祈求國泰民安外，也有救濟物資捐贈。根據平陽台商會提供資料，今年一共募得4380箱民生物資，市值達20億4千5百多萬越盾，全部捐贈給越南公益團體及慈善單位。

僑務諮詢委員楊玉鳳接受中央社記者訪問時指出，台商赴越南投資，至今已超過30年，除了經商的本業，也參與地方的活動、建設，甚至在越南遭遇天災時，主動募款賑災，越南許多角落都能看到台商留下的身影。例如越南過去多次受豪雨襲擊造成重大災情，各地台商會都會主動發起募款，並交由總會統一捐贈給相關單位，協助賑災。

除了物資支援外，楊玉鳳說，台商會也時常舉行義診活動，為當地居民提供醫療協助。

越南台灣商會副會長羅世良不諱言，過去很多越南人無法分辨台灣人與大陸人，因此對於說中文的人，全部一視同仁。但隨著台商在當地一步一腳印深耕有成，大大小小場合都能看到台商身影，一點一滴的在越南人民心中豎立正面的形象。

北越因為比較窮困，羅世良說，不少人民都有到海外工作經驗，其中有不少人選擇到台灣，學會了中文也對台灣留下了正面印象，因此回國後比較願意在台商企業工作，也知道台灣人跟大陸人是不一樣的。目前他們工廠裡，有「台灣經驗」的勞工占了約1/4。

談起巧聖廟建立的緣由與歷史，楊玉鳳回憶，2005年時，當地台商會提出想要建立一座廟宇做為信仰寄託，很快就得到當地政府支持，不但協助找地，相關程序也很快批准，這是一件很不容易的事情，但也反映台商在越南的貢獻被感念在心。

建廟是回應台商心靈的寄託，然而當面臨生命與財產的威脅時，越南政府也以國家力量，保護這群在這塊土地上奉獻的恩人。越南發生排華暴動時，大量的公安與軍隊進駐台商的工廠與工業區，確保台商們不會受到波及。這一點，越南第一精密工業總經理的吳聰武有很深刻的感受。

從暴動保護到婚喪喜慶 情牽30年的台越情誼

「2014年越南排華暴動的時候，永福省的公安進駐到我們的工廠，進行調度。這裡就是公安的指揮所，而且不少公安部門的高階長官都在現場坐鎮，就是為了保護台商的安全」，吳聰武告訴中央社記者，從這樣的舉措就能看出越南政府很重視，也很保護台商。

事實上，在採訪的過程中，每位受訪者都向記者表示，台商與越南政府部門的關係一直都不錯，因此在台商需要幫助的時候，越南有關單位都會很快做出回應。

「台商在越南更重視的是人情的互動，例如三不五時就到政府官員或合作廠商那串串門子、禮尚往來，甚至是出席婚喪喜慶的活動，都可以拉近彼此之間距離」，羅世良表示，台灣與越南都是從農業發展起步的國家，對於「人情味」非常重視，比起冷冰冰的公文往返，更重視與人的互動。

楊玉鳳說，各地的台商會雖然都只是民間機構，但是舉辦各式活動時，當地的首長、副首長幾乎都會出席，而且如果有活動等需求，當地政府也都會主動協助。現任越南總理阮春福，過去在廣南省擔任省長時，也曾幫忙當地台商會舉辦義診等活動，當時不但安排場地、宣傳，更協助打理許多行政事務。

雖然礙於國際情勢，越南與台灣的官方機構無法直接交流，但是透過台商在越南30載的深耕，反而替台灣在國際上開闢出一條路，成為另類的MIT品牌形象。（編輯：林淑媛）1080908