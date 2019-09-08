越南優惠政策招商 高科技業者停看聽

科技部南部科學工業園區管理局去年中率團前往河內考察，並與和樂高科技園區簽下MOU，作為雙方後續交流、投資的基礎。（南科管理局提供）中央社記者吳柏緯傳真 108年9月8日

美中貿易戰火下台商（中央社記者吳柏緯河內8日電）為吸引科技業投資，越南在高科技園區祭出「4免9減半」的稅務優惠。只不過，缺乏完整科技產業鏈的投資環境，使得科技業在這波搶進越南的投資風潮中，選擇放慢腳步、觀望。

距離河內市區30分鐘車程的和樂高科技園區，是越南目前營運中的3個高科技園區之一。園區的計畫從1998年時就開始，但是由於產業結構不完整、資金不足與政策方向等問題，使得高科技園區的發展緩慢。

經濟部駐越南代表處經濟組組長曾顯照認為，30年來，外資到越南投資的產業結構變化，與越南政府的政策有不小關係。

4免9減半 越南優惠政策轉向科技業

曾顯照分析，越南開放投資初期，由於人工便宜，吸引勞力密集的製鞋業與紡織業前來設廠；不過，2008年前後，越南政府推動產業轉型，同時希望平衡南北差異，對於願意到北越投資的電子業、製造業祭出較為優惠的稅賦政策；近年來則開始把目光放到科技產業。

科技園區最有感的就是4免9減半的稅賦優惠，就是「前4年免稅，後9年稅賦減半」，擔任投資顧問的河內台商會會長盧智生接受中央社採訪時指出，目前越南工業區，除了少數例外，大多都是維持2免4減半的稅賦，但是只要能進到科技園區內設廠，起跑點就跟其他人不一樣。

除了白紙黑字的規範外，如果投資規模大，還可以與越南政府談條件。

不只以稅賦政策吸引外資，越南也主動出擊，尋求與其他國家的科技產業合作與投資，目前日本電產、南韓韓華集團都有在和樂高科技園區投資的計畫。台灣也從去年開始與越南建立更緊密的合作關係。

科技部南部科學工業園區管理局去年中率團前往河內考察，並與和樂高科技園區簽下MOU，作為雙方後續交流、投資的基礎。

談起南科與和樂高科技園區的合作，科技部長陳良基說，台灣的科學園區發展經驗在世界知名，配合政府新南向政策，也希望能夠與東南亞的國家建立合作關係。不只是越南，包含印尼與印度也都對此表達濃厚的興趣。

陳良基進一步分析，發展科技園區除了政府政策支持外，也必須與學研單位維持緊密的連結，而和樂高科技園區周圍有不少大學、高科技人才眾多，因此當時評估了三個科學園區後，決定先從和樂開始試試看。

越南發展高科技 夢想還停留在電子業

只不過，雖然越南積極想要爭取國外的高科技廠商進駐，確實有不少科技業投資者來越南投石問路，但盧智生觀察，實際上越南的科技園區發展速度仍處於緩慢前行狀況，主因是進入高科技園區投資不是那麼容易。

他分析，高科技園區採取事前審核機制，必須通過審查才能進駐，也才能獲得較好投資條件。但是過去確實發生過一些業者自認是高科技產業，但是在審查過程中被認定資格不符，因此無緣進駐。

截至2018年，和樂高科技園區共有87個投資案，註冊資金總額達78兆越盾，但台灣的投資案只有兩家，台商在科技業投資的情況並不理想。除了不易跨越的審查制度外，缺乏基礎建設、沒有產業聚落，都成為台灣科技廠商躊躇的原因。

「科技業到越南投資，並沒有成為風潮」，一名在南科投資的業內人士指出，台灣科技業不是沒有想過赴越南投資，但是即便有優惠，越南現在的科技產業聚落並不完整，而且經濟規模還不夠大，誘因不足。而且科技業與傳統產業、製造業不一樣，如果沒有足夠支持的產業鏈，到了當地根本沒有辦法發展。

這名業者坦言，「台灣的高科技業發展仍然具有很強的優勢，我們公司現階段不會考慮到越南發展」。

另一名在越南扎根超過15年的台商觀察到類似情況，雖然越南政府想要以過去吸引電子業、製造業赴越南投資方式，複製到高科技產業上，但是卻沒有想到目前越南並沒有發展高科技產業的良好條件，而且雖然有在培育，但是高科技人才還是不夠。

這名台商舉例：「在台灣提到高科技，都會想到半導體。但是如果到和樂去看一看就會發現，裡面的產業多數還是以電子業為主，跟我們想像中的高科技有不小的差距。」

雖然越南的高科技產業發展緩慢，但整體走向仍是往前推進，未來還有很大的發展空間。 （編輯：林淑媛）1080908