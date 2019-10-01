星展：3跡象證實台灣製造重新受關注 MIT是正確之選

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）星展集團今天發布最新研究報告指出，受美中貿易戰及政府鼓勵投資台灣相關政策推動，台灣製造（MIT）重新受到關注，對高價值、低勞動密度產業來說，由中國製造（MIC）轉為MIT為明智之舉。

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天提出台灣製造（MIT）研究報告。馬鐵英表示，受美中貿易戰影響，在中國的台灣企業紛紛將產能移回台灣，美國對MIC產品課徵高關稅、對中國企業制裁及中美關係的不確定性，都使台商產生供應鏈多元化的需求。

馬鐵英說，加上台灣政府祭出不少鼓勵「投資台灣」政策優惠及補貼，一推一拉，使得在經過20年的投資外流以及產業中空化後，台灣製造（MIT）又重新受到關注。

馬鐵英表示，目前可見3大令人鼓舞的跡象，包括第一，台灣對美國出口明顯成長；第二，台灣海外生產比率（OPR）下降，今年前1至7月整體OPR降至平均的50.5%，低於2018年全年的52.1%。尤其以資通訊產品最為明顯。

第三，在相關政策吸引下，回流投資台灣申請激增，根據投資台灣辦公室統計，年初至9月6日已收到129家台商的投資申請，金額總計達新台幣5767億元（佔GDP的3%），包括廣達、捷安特、台達等大廠都提出大規模投資計畫；官方估算，2019年投資申請將達7000至8000億元，其中1868億元將在於今年內進行實質投資。

另一方面，馬鐵英從12個供應端重要因素分析，台商從MIC轉換為MIT的效益，綜合來看，目前就人工和土地成本而言，中國大陸仍比台灣具有更大競爭力，不過其中人工差距已在大幅縮小。

馬鐵英指出，相對台灣在融資成本、稅負、關稅成本、交易成本，生產率、自動化程度及知識產權保護等面向，表現都更突出；從MIC轉換到MIT，對於高價值、低勞動密度產業來說為合理，利用台灣成熟的勞動力、強大的技術能力以及發達的軟硬基礎設施在島內生產高端產品為明智之舉。

同時，對出口美國市場產品，MIT也是正確之選。雖然中國大陸工人目前工資僅相當為台灣工人的6成，意味著可節省40%人事成本，假設人工成本占總成本的1/4，整體成本可省下10%，但這也會被美國對中國出口商品加徵的15%至30%的關稅輕易抵消。

馬鐵英表示，不過，對具有較高勞動內容產業，或主要市場針對中國大陸市場及非美國海外市場的產品來說，在中國進行生產仍具有意義。

馬鐵英建議，台灣製造未來發展的基礎將取決於台灣如何應對勞動力和土地問題，可思考採取相關措施，進一步促進自動化技術運用、放寬外國工人就業規定、打擊土地囤積、投機活動、或增加工業園區公共土地供應等。（編輯：林孟汝）1081001