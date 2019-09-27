台灣品牌搶進緬甸 品質取勝區隔中國製品

參加「緬甸國際汽機車暨零配件展」和「緬甸國際電機電子暨電力設備展」的廠商多認為，台灣品牌要和中國區隔，不能打價格戰。中央社記者呂欣憓仰光攝 108年9月27日

（中央社記者呂欣憓仰光27日專電）外貿協會在緬甸舉辦商展拓展新南向商機，與會廠商多認為台灣製品在緬甸接受度不錯，若要區隔中國品牌就不能打價格戰，而要維持品質，主打中高端市場。

外貿協會與展昭國際企業公司共同舉辦第7屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」和「緬甸國際電機電子暨電力設備展」，26至29日在仰光會展中心登場。

緬甸2010年改革開放後吸引外國業者注意，今年有來自日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、中國、緬甸、美國、德國和台灣等共11國125家汽配、電機電子和工具機廠商參展。

參展的台灣精密齒輪公司生產工業自動化機器，總經理楊垂恭分析，緬甸人對中國大陸品牌印象不佳，用過的都覺品質不佳，台灣品牌如比量價比不過大陸，但有品質、CP值高。他笑說：「台灣品牌能被緬甸人接受，要感謝中國崛起。」

楊垂恭指出，緬甸製造業並不成熟，製造機器的人少，維修較多，且緬甸人習慣要看到成品。他的公司在緬甸設有倉庫，貨品隨時有庫存，想建立台灣商品展示中心，把台灣和中國大陸品牌區隔出來。

生產汽車零配件的磐亞公司今年2度參展，磐亞代表江威龍表示，2013年緬甸政府開放外國汽車大量進入，產生大量維修需求，但很多維修工作不專業也不安全。他們希望到市場分享經驗，讓緬甸人了解行車安全不能停滯在過去標準，只要緬甸人覺得產品好，代表也認同台灣的東西好。

參展的時益橡膠公司業務經理劉元琳認為，東南亞國家經濟成長幅度高，但緬甸生產製造業較疲弱，目前緬甸輪胎仰賴中國和泰國進口，台灣製輪胎若要打入市場，要走品質取向，價格取向走不遠，價格上很難和中國或泰國競爭。

劉元琳指出，台灣產品勝在耐用度，如果台灣品牌進到緬甸，要走中高端市場，低端不容易競爭。

製作淨水器的普德公司首次參展，業務經理邱顯輝分析，緬甸水供應技術和基礎建設沒那麼好，但不代表人民沒有需求，他認為台灣經驗可分享東南亞國家，因為人民健康是國力基礎。

他也認為台灣產品避免緬甸或中國品牌夾殺，就不能打價格戰，中國產品便宜，但故障率較高，台灣在緬甸接受度不差，若要打入市場，需堅持台灣品牌，主打中高端家庭。（編輯：廖漢原）1080927