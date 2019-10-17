根留台灣企業加碼 總投資額超過122億元

（中央社記者廖禹揚台北17日電）經濟部今天通過3件根留台灣加速投資行動方案申請，3家企業共將投資16億元，目前總投資額已超過122億元；台商回流本週則通過千如電機工業一案，將投資逾6億元。

經濟部投資台灣事務所今天召開根留台灣加速投資行動方案及歡迎台商回台投資方案聯審會議，其中根留台灣通過集泉塑膠工業、紙容器領導商俊侑公司、半導體測試專家鴻谷科技等3家企業投資案，共將投資16億元，帶來66個本國就業機會。

經濟部表示，集泉塑膠工業將投入超過5億元在台中市霧峰區總部進行廠房擴建及產線升級；俊侑將投入逾8億元，在南投南崗總廠區建立符合國際標準的智慧自動化工廠；鴻谷科技則將投資3億元在湖口工業區既有廠房設置物聯網IC測試設備。

台商回流本週則有千如電機工業挹注逾6億元投資，目前已有147家廠商響應回流，累積投資金額6158億元，預期可創造5萬3141個本國就業機會，經濟部表示，後續仍有20至30家台商排隊候審。

千如電機工業因終端客戶產品組裝近70%位於中國，貿易戰加徵關稅造成業績衰退，為因應市場需求變化與供應鏈重整，因此決定投資逾6億元在楊梅擴建智慧化廠房。

經濟部表示，美中貿易戰雖然有新發展，但原已開徵的25%關稅仍未撤銷，談判上也有相當多關鍵分歧待解，回台投資仍是長期趨勢，政府將持續加速協助廠商排除投資障礙，提供轉型升級與投資落實的相關服務。（編輯：黃國倫）1081017