政府3招創226億商機 助工具機業戰勝貿易戰衝擊

（中央社記者顧荃台北17日電）經濟部次長林全能今天說，美中貿易戰衝擊國內工具機產業，今年1到9月出口衰退14.2%，政府提出三大策略協助，包括將加速政府、國營事業設備汰舊換新，創造商機新台幣226.69億元。

經濟部上午在行政院院會報告「工具機產業受美中貿易戰影響之因應策略」。

林全能上午出席行政院院會後記者會時表示，台灣部分產業雖有轉單效益，但因美中貿易戰使景氣不明朗，企業保留投資，使得短期內工具機景氣衰退，台灣工具機出口今年1到9月衰退14.2%。不過這不是長期現象，因此政府擬定「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」等三大策略協助業者度過難關。

經濟部報告指出，在「資金融通」方面，將與產業公會建立共同協處窗口，針對既有貸款提供專家服務資訊，並持續提供新增投資的業者優惠利率及手續費減免方案。在「固本轉型」方面，提供訓練補助津貼，規劃於北、中、南相關科技大學，設立高階藍領的中長期培訓基地等。

「擴大訂單」方面，經濟部說，將擴大內需市場，包括加速政府部會、國營事業、相關半公股機構進行設備汰舊換新約194億餘元，加上台商回台投資對工具機的需求約32億餘元，預計可創造226.69億元的機械設備商機；也將加強國際拓銷，包括辦理「台灣機械買主聯盟」、廣設商務中心協助海外通路、掌握第二生產基地移轉至新南向市場等作法，擴大邀國外買主來台採購等。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，「擴大訂單」要在台商回台投資及政府部門汰舊換新等內需市場基礎上，進一步結合政府的重大政策與公共建設（例如5G、醫療、航太科技與前瞻基礎建設等），以提高相關工具機設備需求。

蘇貞昌也指示經濟部結合外貿協會與民間企業、公協會，在國際展場上積極搶單，就像9月才剛在德國落幕，全球規模最大的「德國漢諾威工具機展」，台灣今年參展廠商有239家，創下歷史新高，成為全球第二大參展國，僅次於地主德國，也首次在該展中設立「台灣智慧機械形象館」，讓國際能夠瞭解台灣工具機產業的優勢與能量。

蘇貞昌指出，台灣所製造的工具機深受國際肯定，在全球市占率排名第4。美中貿易衝突使得美、歐、日各工具機製造大國均呈現衰退，台灣的工具機產業發展空間也受到波及，因此提出三大策略要協助工具機業者能夠化危機為轉機。（編輯：楊凱翔）1081017