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經濟部小編宣傳台商回流 大玩霸道總裁梗

最新更新：2019/09/14 15:55

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台商積極回流，累積投資已突破新台幣5841億元，經濟部臉書今天推出「霸道總裁回台投資」，向民眾宣傳台商回流，網友反應熱烈，貼文發出3小時已破3700個讚。

政府部門近期打破一本正經的印象，讓部會小編們大玩創意，以淺顯易懂、活潑有趣的文案向民眾說明政策。經濟部臉書今天以「霸道總裁」宣傳台商回流方案，貼文配圖還原言情小說封面，滿滿少女味。經濟部貼文指出，看了這一期的總裁系列，會發現近期最夯的主題是投資台灣。

經濟部表示，本週有5家台商回台投資，包括紙業龍頭永豐餘、合盈光電、聯嘉光電等，投資超過73億元，估將創造944個就業機會，累計今年已有134家台商回台投資，投資總金額超過5841億元，將帶來5萬1494個本國就業機會。

經濟部說，此外，根留臺灣投資方案也通過2家本土企業，易華電子、震南鐵線共投資32億元，將新增產線、研發新技術，至今已有5家廠商加入根留台灣投資的行列，共將投資67億元，預計可帶來520個本國就業機會。

經濟部表示，政府協助解決投資障礙，投資台灣是真愛。

相較一般貼文，網友反應超熱烈，有網友說「經濟部嗑了甚麼? 也給我來一點」、「小編好有創意，台灣發大財」、「小編是不是小說看太多」，貼文才發布3小時，已突破3700個讚，貼文分享次數逾550次。（編輯：黃國倫）1080914

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