貿易戰陰影籠罩四小龍 台經濟逆勢上修新加坡零成長

儘管美中貿易戰帶來極大的不確定性，台灣主計總處8月中旬逆勢上修2019年經濟成長率至2.46%；第2季經濟成長率2.40%，高居亞洲四小龍之冠。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者潘姿羽台北8日電）美中貿易戰是今年經濟最大的下行風險，亞洲四小龍表現各異，據IHS Markit最新預測，2019年台灣、南韓經濟成長率分別為2.0%、1.4%，香港、新加坡均不到1%，四小龍走勢分歧，產業結構不同是主因。

美國總統川普揮舞著「美國優先」的大旗，指責中國長期以不公平貿易，扼殺美國的經濟利益，並在去年點燃美中貿易戰火，如今局勢愈演愈烈，關稅戰規模已全面擴大至5500億美元的中國輸美商品。

國際貨幣基金（IMF）日前報告指出，美中貿易戰不只威脅全球展望，也對其他國家產生重大的負面擴散作用。

兩頭大象打架，周邊鄰居難免遭殃，若就IHS Markit公布的亞洲四小龍2019年經濟表現，成長力道多有減緩，但台灣、南韓仍有1%至2%的成長率，香港、新加坡則相當低迷。

台灣重回亞洲四小龍之首 第二季GDP成長2.40%

值得注意的是，儘管美中貿易戰帶來極大的不確定性，台灣主計總處8月中旬逆勢上修2019年經濟成長率至2.46%，較原預測值高了0.27個百分點；政府也主動報喜，台灣第2季經濟成長率2.40%，高居亞洲四小龍之冠。

主計總處官員說明，四小龍表現各異，產業結構是最大主因，台灣、南韓的製造業具備高端技術實力，即便貿易戰帶來景氣下行風險，實質需求減緩，製造業的能量仍可支撐一定程度的經濟成長。

此外，台灣過去20多年，製造業大量外移，使得國內生產、投資動能趨弱，經濟成長率漸漸低於全球經濟成長率。

美中貿易戰促成廠商回台擴增產能，官員指出，除了半導體產業持續投資先進製程，愈來愈多的台商返台投資，把原本在國外的生產、投資拉回國內，強化了經濟體質，這個「從無到有」的力道，抵銷部分負面影響，讓台灣經濟得以在四小龍有較亮眼的表現。

四小龍各有難題 經濟競賽詭譎多變

台灣在台商回流及轉單效應挹注下，大幅上修經濟成長率，但幾家歡樂幾家愁，南韓受日韓貿易戰所苦，香港則因反送中抗議影響，金融市場信心潰散。

工研院產科國際所副組長陳志強指出，台灣及南韓主要經濟成長動能都來自製造業，韓國主力產品相對台灣多元，有汽車、DRAM、手機等，但除了美中貿易戰，更深受日韓貿易戰所苦；由於關鍵中間材料靠日本供給，儘管韓國可以自己生產，或向其他國家採購，但替代產品的良率是一大問題，若影響終端產品的穩定性，也會連帶傷害品牌形象。

陳志強形容，日本限制關鍵半導體原料出口南韓，這招是「打蛇打7寸」，韓國實體經濟及信心都受到打擊，加重經濟下行壓力。

至於服務業發展興盛的新加坡、香港，彭博報導，法國興業銀行（Societe Generale）駐香港大中華區經濟學家蜜雪兒．林（Michelle Lam）分析，香港和南韓都有各自問題，影響到國內需求和貿易，而新加坡經濟成長兩大動力－能源業和金融服務業，雙雙感受到貿易戰的影響。

陳志強指出，香港以觀光、金融等服務業為主，外資比例又高，但為期數月的反送中抗議使得香港局勢動盪，投資信心潰逃，加上資金流動的速度非常快，因此他對於香港不到1%的經濟成長率，並不感到意外。

新加坡方面，官方公布的第2季經濟成長率僅剩0.1%，幾近零成長；新加坡政府8月更表示，預期2019年經濟成長下修至零到1%，相較上次預測成長1.5%到2.5%，呈現巨幅滑落。

台灣經濟研究院院長張建一分析，新加坡經濟幾近零成長，除了美中貿易戰帶來的衝擊，與中國經貿關係緊密，也讓新加坡難以獨善其身。星展集團則指出，嚴峻的全球經濟形勢，加上美中貿易戰，都使新加坡經濟成長趨緩，進而導致低通膨，如今產出缺口愈來愈不利，預估未來數月，整體通膨將會明顯低於預期。

總體而言，台灣今年經濟成長率固然是亞洲四小龍之首，陳志強提醒，真正的衝擊是最後一波涵蓋手機、筆電的關稅清單，之前都是信心影響，這波會是直接衝擊，台灣必須審慎因應，不可掉以輕心。（編輯：林孟汝）1080908