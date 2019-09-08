台灣今年經濟保2無虞 學者：明年挑戰才開始

（中央社記者潘姿羽台北8日電）美中貿易戰的陰影壟罩全球，台灣在轉單效應及台商回流挹注下，今年經濟成長率仍有2.46%，不過學者示警，明年真正的挑戰才開始，除了貿易戰全面展開，台商回流是否能確實落地也是關鍵。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢分析，美中貿易戰帶來2大影響，一是對全球包含台灣，造成景氣下行的壓力，二是促成台商回流，增加民間投資，並帶來轉單效應；短期而言，今年的正面影響會略多一些，但明年貿易戰的衝擊慢慢擴大，台灣經濟將面臨更多變數。

「過去一年只是前哨戰」，簡錦漢指出，儘管2018年就爆發美中貿易戰，時至今日，美中雙方都還在一來一往的試探，不過美國12月15日將對中國輸美的智慧型手機、筆電、玩具等商品加徵關稅，電子產品被捲入後，台灣受到的衝擊會更直接，負面效果明年可能會慢慢發酵。

政府端出歡迎台商回台投資方案，協助廠商規避貿易戰火，據經濟部統計，截至4日止已有129家廠商、累計投資金額逾新台幣5767億元，可望挹注經濟成長動能，並帶來5萬609個本國就業機會。

中華經濟研究院助理研究員陳馨蕙認為，迎來大批的投資潮對台灣是好事，但如果只是全盤通用的方案，沒有針對特別產業提出更細緻的作法，形同「兄弟登山各自努力」。

陳馨蕙以中國深圳為例，原本也是個代工城市，但隨著土地、人力愈來愈貴，環保標準趨於嚴苛，政府盤點出最有競爭優勢的產業如金融、高科技、現代物流，接著活絡重點產業、端出補助，是轉型成功的案例，「把子彈用在最有優勢的地方」。

台灣今年受惠於轉單效應及台商回流，經濟成長率得以逆勢上修。不過陳馨蕙指出，訪問廠商的過程中，業者多表示，當前的轉單效應很多是急單、短單，「不是長久生意」；面對國際諸多不確定性，政府更應思考，在資源有限的情況下，要怎麼留住產業，甚至讓產業發展配合台灣人口老化等各種結構問題，帶動整個社會經濟向前邁進。

簡錦漢則指出，經濟部公布的台商回流金額還沒實質兌現，政府須加把勁排除各種投資障礙，並讓環評、土地取得等流程走的更順暢，才能確保台商真的在台灣落地；此外，台商將高階產能拉回台灣後，「人才」將是另一個嚴峻的課題。

簡錦漢表示，台灣薪資水準長期偏低，導致人才外流，產業界必須意識到這個問題，給出更好的薪資待遇，「要有取捨，產業發展不能沒有人才」。（編輯：林孟汝）1080908