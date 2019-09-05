台商回流再添泰豐輪胎等6案 投資額累計5767億

經濟部投資台商事務所5日再通過6件台商回台投資申請案，其中包括輪胎大廠泰豐等，台商回流至今累計投資額已達新台幣5767億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北5日電）經濟部投資台商事務所今天再通過6件台商回台投資申請案，其中包括輪胎大廠泰豐、廚衛龍頭台灣櫻花等。台商回流至今累計投資額已達5767億元，可望創造5萬多個本國就業機會。

投資台灣事務所今天召開第33次歡迎台商回台聯審會議，通過系統電子、博大科技、台灣櫻花、泰豐輪胎、台橡公司、麗瑞嘉等6案，共帶來超過新台幣85億元、1037個就業機會。截至目前已有129家廠商、累計投資金額逾5767億元，可望帶來5萬609個本國就業機會。

經濟部投資業務處表示，系統電子以物聯網、車用電子、胎壓偵測系統、儲能系統等產品為主，生產基地位於南投、中國大陸鎮江與惠州，其中中國工廠車用電子與儲能裝置產品92%銷往美國，受美中貿易衝擊甚鉅，因此決定擴大投資逾4億元，在南投南崗工業區建置自動化新產線，屆時預計招募400名以上本國員工。

聚焦高階電源供應器，以「P-DUKE」自有品牌及ODM雙策略行銷全球的博大科技，主要客戶涵蓋世界前十大風力機系統廠商，外銷比例高達95%。計劃投入超過12億元在台中市工業區擴建新廠，新增本國員工230人，轉移生產基地來面對高關稅與全球市場供應鏈變化。

影片來源：P-DUKE YouTube頻道

積極拓展海外市場的廚衛龍頭台灣櫻花，為避免中國銷美產品線受高關稅直接衝擊，決定提高台灣研發及生產比重，將砸下逾13億元投資智能產品研發與興建智慧工廠，更新台中神岡及大雅廠老舊設備，導入AI自動化生產系統，預估帶來30個本國就業機會。

全力耕耘轎跑車用高值產品研發創新與工藝設計的泰豐輪胎，自有品牌「FEDERAL飛德勒輪胎」在國際大廠中殺出重圍，屢獲國內外大獎，產品以外銷為主，版圖遍及全球60多國。由於近年中國投資環境變動，加上歐美高額懲罰性稅率，決定停止中國大陸產品線，投資近32億元在桃園科技工業園區新建廠房，招募258個本國員工。

合成橡膠老牌企業台橡公司，近年以發展特用化學為轉型目標，考量貿易戰摩擦並非短期能解，加上長期策略為發展特用化學品，為貼近研發資源及客戶市場，準備投入數億元在高雄岡山擴充高級鞋材產線，預計新增數十個本國就業機會。

從台中發跡、在中國成功打造美容王國的羅麗芬集團，為圓「打造臺灣國際知名抗衰老中心」願景而返台成立麗瑞嘉生技，規劃投資逾14億元在新北市建立GMP廠房與GTP實驗室，延攬多名專業人才研發幹細胞修復、抗衰老應用高階產品，將可開啟再生醫療服務的新時代。（編輯：林孟汝）1080905