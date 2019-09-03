美中貿易戰台灣受惠 學者：把握機會推產業轉型

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美中貿易戰帶給台灣轉單效益及台商回流熱潮，主計總處預估今年經濟成長率將有2.46%亮眼表現，學者提醒，台灣應該把握機會，產業結構轉型仍是眼前重要課題。

現代財經基金會今天舉辦論壇，探討台灣製造業的振興與升級，台北醫學大學管理學院經濟學講座教授朱雲鵬會中表示，台灣今年上半年的經濟成長率表現居亞洲四小龍之冠，而台灣經濟成長動能來自投資及出口。

不過，值得注意的是，以美元計價的商品出口年增率為負成長，這反映了美中貿易戰造成的全球需求萎縮。

學者認為，產業轉型是台灣當前重要課題，至於轉型方向，台經院院長張建一認為，台灣是小型經濟體，應該找到自己的定位，利用製造業優勢，強化小量多樣、快速製造的能量，而不是走大量製造，台灣成本相對東南亞高，已經沒有這樣的條件。

張建一進一步指出，小國更應該積極進行全球化，體認到自己的「小」，然後走向國際、開拓市場，以全球化的心態來經營國家、產業及企業，而非刻意讓外國企業走進來。

目前政府聚焦五加二創新產業政策，張建一提醒，政府資源有限，先以這些產業為發展重點，不過未來推動時，應盡量能外溢至其他產業或衍生新的產業；但若其他沒有被納入重點發展的產業，例如電動車也很有潛力，政府應彈性調整資源及計畫，對這些潛力產業投注更多心力。

根據主計總處8月底發布最新經濟預測，上修2019年經濟成長率至2.46%，較原預測值高了0.27個百分點；而根據IHS Markit最新預測，2019年亞洲四小龍經濟成長率以台灣2.0%最高，香港0.7%、南韓1.4%、新加坡則為0.6%。

朱雲鵬提醒，理論上，出口衰退會造成經濟成長率不佳，今年上半年出口衰退，反而助長GDP，主要是基於新台幣貶值、出口物價下跌等因素；另外，轉單效應也帶動對美出口，這些很大部分是短期效果。

此外，投資成長顯著不全然是台商回流的因素，朱雲鵬指出，台商回流的投資金額多還在計畫階段，尚未落實，實際的投資動能來自台積電台南廠啟動。

朱雲鵬提醒，美中貿易戰固然替台灣帶來正面效果，但不能因此認為貿易戰打愈兇愈好，台灣產業未來要怎麼轉型，還是需要非常大的功夫來研究、推動。（編輯：林淑媛）1080903