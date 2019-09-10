經濟部：產業升級台商回流 有助就業薪資提升

（中央社記者廖禹揚台北10日電）對於青年低薪問題，經濟部表示，政府積極推動5+2產業創新，帶動產業升級，近期台商回台投資腳步也加快，有助創造就業機會及提高薪資水準。

經濟部不僅關注產業發展，也希望藉由產業發展帶動國內就業環境升級，研究發展委員會副執行秘書張美惠對中央社記者表示，近年政府積極推動5+2產業創新，帶動離岸風電等新產業出現，也產生新的人才需求，例如丹麥開發商沃旭能源在台大舉徵才，起薪都有新台幣4萬元起跳。

國內產業環境改善，也帶動微軟、Amazon、Facebook、Google等知名國際企業對台加碼投資，創造更多優質就業機會，經濟部今年舉辦的5+2產業徵才博覽會，就釋出多達1萬5000個就業機會。

此外，美中貿易戰使在中國的台商，評估轉移生產基地，至今已有129家廠商通過經濟部投資台灣事務所審查，將創造超過5萬個就業機會，經濟部長沈榮津也指示相關單位積極協助業者解決投資問題，確保、甚至加快投資落實。

業界職缺不斷開出，張美惠表示，為使國內人才能確實銜接企業需求進而掌握這些新就業機會，工業局近年推動產業人才能力鑑定，今年開出智慧生產、物聯網等18項鑑定，藉由考試項目協助學子掌握業界需求，目前也有1800家企業認同此鑑定，願意對通過鑑定人才提供優先面試及加薪機會，據調查，通過鑑定學生也的確獲得比同儕更高的薪資待遇。

國民黨立法院黨團9日提出「提升薪資執行特別條例」草案，希望改善青年低薪問題，除經濟部透過產業政策協助，相關部會也持續透過補助及獎勵加薪企業、公部門帶頭加薪、企業加薪減稅、提升企業分潤誘因、企業薪資透明化等方式因應。

經濟部表示，藉由調整產業體質，創造更多優質職缺，產生正向循環，才能真正著手解決青年低薪問題。（編輯：楊凱翔）1080910