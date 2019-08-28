貿易戰生產線移台 顧立雄：台灣轉骨好契機

（中央社記者劉姵呈台北28日電）美中貿易戰升溫，近期引發投資人擔憂，外資甚至創下連續賣超12個交易日的紀錄。金管會主委顧立雄今天表示，投資人對台股要有信心，且貿易戰讓大企業轉移生產基地，是台灣轉骨的好契機。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席活動，針對美中貿易戰對股市的影響表示，各項的經濟預測都有，不過整個經濟前景到底是如何，目前也還是充滿了不確定性；他說，對台股有信心，因為目前看起來，美中貿易戰影響下，確實有些中國輸往美國產品下降，但也有一些轉單的效應，互相增減之間，且上市櫃營收還是維持比持平再多一點點的表現。

不過，顧立雄也指出，對台股的前景會如何，還在持續觀察。他表示，主計處預測台灣今年的經濟表現會是亞洲四小龍之首，且各項預測都表示會有超過2%的經濟成長率，還是得回到基本面來看，「投資人對台股不管是在殖利率或本益比上面，基本上都要有一定的信心。」

至於美股會動盪到什麼程度，他認為，各家的預測都不一定，還要再看整個美國的經濟數據、美中貿易戰和緩與否，還有相關國家包括香港、北韓等情勢，金管會會持續再密切關注。

針對外資創下連12個交易日賣超紀錄，且8月累計賣超逾新台幣1200餘億元，今天終於回心轉意，買超台股5.18億元，終結連12賣，是否看好外資歸隊，顧立雄說，「外資賣超是最近這一週以來的一個呈現，至於外資會不會回頭，要看它會將資金Parking（停泊）在什麼地方」。

他重申，過去台股的表現在亞股當中相對抗跌，且本益比跟殖利率，以及整個上市櫃營收的表現，都是最後決定外資的去向關鍵。

近期泰銖匯率表現走強，讓外資熱錢流向東南亞，顧立雄則認為，匯率的表現是短期的，資本市場表現較為長期；經過匯率的波動後穩定下來，外資會去尋找一個較好報酬表現的資本市場。

至於台灣是否會因美中貿易戰反而得利，顧立雄強調，「增減互抵，不能說完全得利。」不過他也說，整個經濟市場的量不可避免會因為貿易戰萎縮，產生一定程度的影響，但確實也是看到轉單的效應。

他表示，台灣經濟體質真正會「轉骨」的表現，還是要看這一波大企業回頭轉移生產基地，從更長遠的角度來看，這可能是真正台灣「轉骨」的好契機。

至於轉骨要多久，他認為則要看每個企業在生產地落地需要多久，「況且有的是生產線的擴充、有的是重新再來，不過最近可以看的出來，應該是逐步都會有到位」；顧立雄最後強調，在一片不確定的國際情勢發展當中，他認為台灣展現的方向是對的。（編輯：楊凱翔）1080828