投資創9年最大增速 國發會：貿易戰促台商回流

（中央社記者潘姿羽台北27日電）台灣今年固定投資有望衝破新台幣4兆元，實質成長6%，創下2011年以來最大增幅；國發會官員表示，美中貿易戰固然影響全球經濟，但也促使台商回台投資，成為今年支撐經濟成長的重要力道。

經濟部統計處今天發布「固定資產投資概況」，內容指出，隨著國內半導體業者持續投資先進製程，加上前瞻基礎建設計畫持續執行，以及政府推動台商回流、根留台灣企業與中小企業加速投資台灣逐步落實，主計總處因而預測2019年全國固定投資可望突破4兆元，實質成長率達6%，創下2011年以來最大增幅。

國發會經濟發展處處長吳明蕙分析，美中貿易戰是牽動全球經貿的最大變數，也影響台灣的出口表現，不過對台灣並非全然的負面影響，美中的緊張局勢促使台商加速回流，進而挹注台灣內需。

吳明蕙表示，美中貿易戰衝突升溫，確實導致全球經濟走緩，並讓企業投資趨於保守，但同時促使企業做出決定，不再觀望；總體而言，對台灣的影響有正有負，其中正面因素如台商回流，成效已漸漸顯現。

中研院經濟所研究員周雨田則指出，前瞻建設、台商回流是今年經濟成長率「保2」的關鍵，在全球需求降低的情況下，投資成為維繫台灣經濟成長的重要動能，如果沒有這些投資，台灣景氣將會差很多。

經濟部今天下午也在臉書官方粉絲團發文表示，美中之間的貿易摩擦雖然有升溫的跡象，但短期內對台灣的直接影響有限；同時，政府持續鼓勵投資台灣，不只要化危機為轉機，也要為台灣再創20年榮景。

不過周雨田提醒，政府應確保台商回流會落地投資，避免只是紙上計畫，或讓資金流入股市、房地產，須透過配套或是法規，引導回流資金進入實體經濟。

周雨田也建議，美中貿易戰短期難解，甚至有愈演愈烈的趨勢，進出口貿易有太多不確定性，容易受到國際局勢影響，「政府應將擴大內需視為長遠的、很重要的方向」。（編輯：鄭雪文）1080827