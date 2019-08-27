副總統：台商回台投資逾5600億 創近5萬就業機會

（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統陳建仁今天接見海外會計專業人士回國訪問團時表示，目前台商回台投資總金額已經超過新台幣5600億元，預計可創造近4萬9000個就業機會。

陳副總統上午在總統府接見「海外會計專業人士回國訪問團」，首先代表總統蔡英文、政府及人民歡迎訪團成員回台，對於團員們在事業繁忙之餘，仍不辭千里回國訪問，以實際行動表達支持政府的心意，致上最高的敬意與謝意。

副總統說，團員們都是僑居國主流社會的菁英，不僅有高學歷及專業背景，在僑居地更有相當大的影響力。

副總統說，台灣經濟正在翻轉當中，需要與國際接軌，也需要海外專業人士協助，希望藉由這次團員們返國的機會，借重團員的幫助，使台灣的產業發展有更好的國際連結，讓國內新創團隊能開拓國際市場，走進國際舞台、發揮所長。

陳副總統表示，蔡總統上任後，在經濟方面積極推動「5加2產業創新計畫」，包括生技醫藥、綠能、智慧機械、國防、物聯網、循環經濟及新農業等領域，並透過修法等方式實踐目標。

他舉例表示，2017年「產業創新條例」修正後，使創新資本擁有更多的彈性空間；2018年修改了「公司法」，使台灣的經濟能有一個更好的新創投資環境，吸引人才及投資，幫助台灣整體經濟結構轉型。目前政府已陸續完成洗錢防制法、所得稅制優化等重要法規修訂工作。

副總統日前接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示， 政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，截至8月2日，台商回台投資總額已突破新台幣5000億元，預計可帶來近4萬4000個國內就業機會。

不到一個月，副總統今天接見訪賓說，目前台商回台投資總金額已經超過新台幣5600億元，預計可創造將近4萬9000個就業機會。

此外，副總統表示，台灣所具備的研發與創新人才，也讓許多國際大廠，包括Microsoft、Google、IBM、Cisco等紛紛宣布來台投資，顯示大家對台灣的自由民主開放與資安環境的信任。

副總統提到，根據「世界經濟論壇」（WEF）所公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣的「創新能力」排名亞洲第1，更與德國、美國、瑞士並列為全球4大「超級創新國」；相信在努力推動創新和高科技產業下，台灣將持續在國際社會發光發熱。（編輯：楊玫寧）1080827