川普下令美企退出中國 經濟部：加速台商回流

美國宣布對5500億美元中國商品提高5%關稅，並下令美國企業退出中國；經濟部官員對此表示，若因應得宜，可化危機為轉機，加速台商回流的腳步。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美中貿易戰再次升級，美國回應北京懲罰性關稅措施，不只宣布針對5500億美元中國商品提高5%關稅，並下令美國企業退出中國；經濟部官員對此表示，若因應得宜，可化危機為轉機，加速台商回流的腳步。

中國宣布對更多美國貨品加徵關稅，此舉惹火美國總統川普，不僅宣布針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；原定9月1日起對3000億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將由10%提高至15%。

川普更在推特說：「我下令我們美國了不起的企業，立即開始尋找中國以外的生產基地，比如將你們的公司搬遷回國，在美國製造你們的產品。」

經濟部投資處處長張銘斌接受中央社記者訪問時表示，美中貿易戰再次升級，儘管對於全球經濟是個重要的不確定性風險，台灣若因應得宜，可化危機為轉機。

張銘斌分析，川普要求美國企業移出在中國的產能，委外加工及供應鏈的部分，都可能隨之移出中國，這部分台商也會受影響，可能因此加速回流台灣。

為了協助受美中貿易戰影響的台商，政府今年力推「歡迎台商回台投資方案」，據經濟部最新資訊，截至目前，已有118家廠商響應台商回台2.0方案，總金額逾新台幣5637億元，可望帶來4萬8906個本國就業機會。

張銘斌表示，美中貿易戰升溫，可能加速台商回流的布局，預估今年底前，台商回台投資金額可望上看7000至8000億元。（編輯：林興盟）1080824